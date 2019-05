Desarticularon banda dedicada a falsificar documentos públicos y sellos bancarios

Luego de cuatro allanamientos exitosos, efectivos de la Policía de Corrientes desarticularon una organización criminal que se dedicaba a la falsificación de documentaciones, facturas, documentos y hasta créditos bancarios, entre otras cosas.

En ese marco, los efectivos lograron detener a un total de cinco personas. Asimismo, procedieron al secuestro preventivo de diversos elementos utilizados para la falsificación: impresoras profesionales -de alto costo-, fotocopiadoras, máquina para plastificar, sellos de diferentes instituciones y organismos -médicos, bancarios, entre otros-, y la suma de $125 mil en efectivo. Incluso, incautaron dos automóviles de alta gama que quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los lugares allanados fue un taller donde funcionaba una imprenta, ubicado en calle Ex Vía al 1700, donde detuvieron a dos integrantes de la organización delictiva.

En dicho predio también secuestraron un gran número de maquinarias de última generación que era utilizada para la falsificación de documentos y sellos.

El propio fiscal de Instrucción, Buenaventura Duarte, confirmó que la imprenta estaba montada con equipamiento de última generación. “Allí se encontraron desde licencias de conducir hasta sellos de entidades bancarias y más de $100 mil que no pudieron justificar”, expresó.

Admitió ante FM Radio Dos que “el hecho fue detectado por los funcionarios de la Municipalidad”.

“Ellos radicaron la denuncia”, remarcó y agregó que “se buscaba llegar al lugar donde se imprimía”, en referencia a la imprenta clandestina ubicada en la calle Ex Vía.

También señaló que “puede haber muchas personas e instituciones estafadas” por esta banda.

Según el representante del Ministerio Público, el desmantelamiento de la banda surgió a raíz de “la tarea de inteligencia llevada adelante por la Policía de la División Metropolitana, que logró detectar una moto robada que buscábamos en el taller donde se realizó el allanamiento”.

A esto añadió que “no se pudieron justificar algunos papeles que se encontraron, por lo que se ordenó la detención del mecánico”.

Pujol

En relación con esta situación, el jefe de la Policía, comisario general Félix Barboza, sostuvo que la investigación arrancó en el barrio Pujol, donde se llevaron a cabo dos allanamientos en busca de una moto robada.

En ese lugar secuestraron documentaciones relacionadas con el robo de la moto.

Continuando con la línea investigativa, y tras una minuciosa observación de las respectivas documentaciones del rodado, los investigadores notaron que los papeles serían apócrifos.

Esto los llevó a obtener datos del lugar donde aparentemente se producían los documentos falsos.

El fiscal expresó, además, que “en el allanamiento -en el barrio Pujol- se secuestraron documentos sospechados de ser apócrifos, ya que no lograron justificar su procedencia. Esto fue lo que nos permitió llegar hasta esta supuesta imprenta”, señaló Duarte.

“El lugar estaba dirigido por un hombre con antecedentes por el mismo hecho. Allí se secuestraron impresoras, que estaban imprimiendo documentación apócrifa, así como teléfonos celulares y más de $100 mil”, detalló. “No podemos descartar ni afirmar que se realizaban créditos bancarios”, mencionó sobre los sellos de las entidades bancarias que estaban en el lugar, sostuvo.

En total fueron detenidos cinco personas y ahora la investigación avanza.

No descartan nuevos allanamientos, así como la detención de más implicados en esta organización criminal que venía generando un gran daño económico a varias instituciones.