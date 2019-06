Invico y Cambá Cuá acaparan la atención de hoy

La octava fecha del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol que se jugará en forma completa esta tarde tiene un encuentro destacado: Invico - Cambá Cuá, que se medirán desde las 16 en cancha de Ferroviario. Se trata del duelo entre uno de los escoltas y el único puntero.

Hasta el momento, Cambá Cuá (18 puntos) mostró un andar firme y se mantiene invicto en seis presentaciones (adeuda un partido). Mientras que Invico (13), en su primer año en la categoría superior, está cumpliendo un gran certamen.

Por su parte, Curupay (13), el otro escolta, enfrentará al colista San Marcos (1) que todavía no ganó en el certamen 2019.

Para Huracán Corrientes (11) se presenta un gran desafío para meterse de lleno en la lucha por los primeros lugares. Hoy se medirá con Quilmes (5) y el miércoles 5 enfrentará a Cambá Cuá, en uno de los partidos pendientes de la cuarta fecha.

En tanto que en un choque directo para escalar posiciones, Boca Unidos (11) enfrentará a Lipton (11).

Talleres ganó en el Ascenso

La séptima fecha del Ascenso comenzó a disputarse ayer con dos encuentros. El líder Talleres venció a Sacachispas 3 a 1. De esta forma, el conjunto portuario llegó a los 17 puntos y mantendrá su lugar de privilegio.

Este encuentro, que se jugó en cancha de Sportivo, tuvo un final inédito: discutieron el árbitro Carlos Hidalgo y uno de sus colaboradores Sergio Pérez. Esta situación llevó a que el primero deje la cancha, debía ser colaborador en el segundo partido programado, y por tal motivo el partido entre Sportivo 2 y Robinson 3 comenzó con una importante demora.

Los otros cinco partidos de la séptima fecha en la Primera B se desarrollarán esta tarde.

También esta tarde se completará la segunda jornada del Oficial femenino de la Liga Correntina.

Programación

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha de Ferroviario

14.00 (1ª A) San Jorge vs. Ferroviario

16.00 (1ª A) Invico vs. Cambá Cuá

Cancha de Sportivo

14.00 (1ª A) Curupay vs. San Marcos

16.00 (1ª A) Quilmes vs. Huracán

Cancha de Alvear

14.00 (1ª B) Alumni vs. Alvear

16.00 (1ª B) Dr. Montaña vs. Independiente

Cancha de Boca Unidos

16.00 (1ª A) Boca Unidos vs. Lipton

Cancha Municipal de San Luis

16.00 (1ª B) Juventud Naciente vs. B° Quilmes

Cancha de Libertad

14.00 (1ª A) Rivadavia vs. Mburucuyá

16.00 (1ª A) Libertad vs. Mandiyú

19.00 (Femenino) Villa Raquel vs. Sacachispas

20.00 (Femenino) Robinson vs. Popular A

21.00 (Femenino) Yaguareté vs. Libertad

Cancha de Lipton

14.00 (1ª B) Empedrado vs. Torino.

16.00 (1ª B) Villa Raquel vs. Yaguareté

19.00 (Femenino) Lipton A vs. Mandiyú

20.00 (Femenino) Sportivo vs. San Jorge

21.00 (Femenino) Curupay A vs. Ferroviario