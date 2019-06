Mientras las ventas bajan, el comercio apuesta a las ofertas por WhatsApp

La crisis económica tuvo su impacto en el comercio minorista. De hecho, desde que comenzó el año registran un escalonado descenso en las ventas y, en este escenario, las tiendas diseñan diversas estrategias para alentar el consumo. Una nueva herramienta que empezó a ganar popularidad es la de ofrecer descuentos a través de WhatsApp.

“Las ventas siguen siendo muy bajas. En relación con el año pasado se nota la caída de la demanda y para hacer frente, ofrecemos días de rebajas, cuotas sin interés o descuentos en contado. Además, cada vez que tenemos alguna promoción, mandamos mensajes a nuestros clientes a través de WhatsApp”, explicó Silvina desde un negocio de una marca nacional.

No se trata del único comercio que implementó esta estrategia. ya que desde una zapatería comentaron que el WhatsApp, como también otras redes sociales, son útiles para informar las promociones que realizan cada mes. “Todo se promociona por las diferentes vías, también usamos mensajes de texto. De esa forma mantenemos a nuestros clientes más fieles”, indicó Claudia desde una tienda.

De hecho, algunos supermercados de la ciudad también implementaron esta medida.

No es para menos, dado que solo durante el mes de abril las ventas minoristas, en general, cayeron en un 13,4%, de acuerdo con los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Por lo pronto, los negocios empezaron a prepararse para el Día del Padre, aunque no tienen grandes expectativas.