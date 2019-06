Sin Cristina Kirchner en el juicio el lunes

La ex presidenta Cristina Kirchner informó al Tribunal Oral que la juzga por delitos con la obra pública en Santa Cruz que no puede asistir a la audiencia del lunes próximo porque tiene labor parlamentaria en el Senado nacional.

Lo hizo a través de un escrito entregado al Tribunal Oral Federal 2 por su defensor, Carlos Beraldi, quien informó que la senadora “ha sido citada por el presidente del Bloque del Frente para la Victoria -Partido Justicialista, senador Marcelo Fuentes” a una reunión, el lunes 3 de junio, a las 10.30.

Para ese mismo día está convocada la tercera audiencia del proceso en la que se la juzga como supuesta jefa de una asociación ilícita que direccionó y cometió irregularidades con la obra pública nacional en Santa Cruz, durante el kirchnerismo.

El Tribunal había autorizado a la ex presidenta a ausentarse del debate siempre y cuando tuviera actividad parlamentaria superpuesta.

La actual precandidata a vicepresidenta concurrió el lunes último a la segunda audiencia, en la que se continuó con la lectura del requerimiento fiscal de acusación.