Todos los DNI están vigentes para concurrir a las urnas

Ante las dudas que surgieron en torno a los DNI habilitados para votar en las últimas legislativas provinciales, el presidente de la Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño, confirmó a El Litoral que todos los documentos lo están.

En los comicios del 2 de junio hubo reclamos de electores que manifestaron verse impedidos de efectuar su voto, porque su DNI no coincidía con el padrón. Principalmente, en el caso de la libreta celeste y la tarjeta con la inscripción “no válido para votar”. “Eso quedó zanjado hace varias elecciones, que el DNI celeste y la tarjeta es válida para votar, de modo que no debió de haber ninguna duda”, indicó el presidente de la Junta. Incluso se sancionó una ley nacional para tales fines.

Sánchez Mariño explicó que incluyeron un Manual para Autoridades de Mesa, en el cual se dejó dicho instructivo. Allí se especifica que todos los documentos son válidos para votar, tanto la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI verde, el DNI celeste, como así las tarjetas, incluso la que posee la frase “no válido para votar”. El único impedimento que puede establecerse, en ese sentido, es que no esté en trámite una nueva versión del DNI y que el ciudadano se presente con uno viejo al que se observa en el padrón.

En cuanto a las acusaciones de electores que manifestaron no haber votado pero se consignaba su sufragio en la mesa, el presidente de la Junta explicó que se debe hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia Electoral. No obstante, explicó que en la mayoría de los casos se debe a un error.