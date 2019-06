Triunfos de Colombia y Paraguay en amistosos

Los seleccionados de fútbol de Colombia y Paraguay, ambos rivales de la Argentina en la próxima Copa América Brasil 2019, se impusieron ayer a la tarde en sendos cotejos de preparación que asumieron de cara al certamen continental que comenzará la semana entrante.

En la ciudad de Lima, el conjunto colombiano edificó una contundente victoria sobre el local Perú, por 3-0, resultado que se volvió amplio cuando el representativo del entrenador argentino Ricardo Gareca se quedó con diez por la expulsión de Yoshimar Yotún.

Los goles del elenco que orienta el portugués Carlos Queiroz fueron obra de Matheus Uribe y Duvan Zapata.

Colombia, primer adversario del conjunto que dirige el DT Lionel Scaloni, formó con David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina y William Tesillo; Juan M. Cuadrado, Gustavo Cuellar y Matheus Uribe; James Rodríguez; Luis Muriel y Radamel Falcao García.

Luego entraron Edwin Cardona por Cuadrado, Wilmar Barrios por Cuellar, Duvan Zapata por Falcao García, Santiago Arias por Medina, Roger Martínez por Muriel y Luis Díaz por Rodríguez.

El conjunto colombiano enfrentará a su par argentino, este sábado, a las 19, en partido válido por la primera fecha del grupo A de la Copa América, que se jugará en Salvador de Bahía.

En el Defensores del Chaco

Por su lado, en el Defensores del Chaco de Asunción, el local Paraguay, otro de los que enfrentará a la Argentina en el torneo continental, se impuso a Guatemala, por 2-0, en el último ensayo.

Los goles del elenco guaraní, que conduce el DT argentino Eduardo Berizzo, fueron obra del ex Lanús, Gustavo Gómez y Derlis González .

La formación albirroja comprendió a Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso (Boca Juniors) y Santiago Arzamendia; Hernán Pérez, Rodrigo Rojas y Miguel Almirón (ex Lanús); Oscar Cardozo (ex Newell’s), Oscar Romero y Derlis González.

Luego entraron Celso Ortiz por Piris, Bruno Valdez por Rodrigo Rojas, Cecilio Domínguez (Independiente) por Oscar Romero, Richard Sánchez por Derlis González y Federico Santander (ex Tigre) por Cardozo.

El combinado paraguayo enfrentará a su par argentino por la segunda fecha de la Copa América, el miércoles 19, en el Mineirao de Belo Horizonte.