Las concesionarias de autos y una esperanza

Las ventas de autos nuevos se desplomaron 51% interanual en los primeros cinco meses de 2019. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) pronosticó que la puesta en marcha del programa “Junio 0 kilómetro” va a impactar “en el promedio diario de patentamientos”.

El Gobierno y la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) lanzaron el plan que buscará promover en este mes la venta de automóviles nuevos con descuentos que llegan a superar los $90.000 en el precio de las unidades de venta al público.

En ese escenario, el presidente de Acara, Ricardo Salomé, y el secretario general, Rubén Beato, expresaron su opinión en un comunicado y consideraron que “el plan 'Junio 0 kilómetro' comenzó con un cambio de tendencia importante para el sector”, indica un informe del sitio Infobae.

“Ya en los primeros días se nota una multiplicación de público en los salones y consultas en medios digitales, lo que seguramente en los próximos días impactará en el promedio diario de patentamientos”, confió la entidad. En ese sentido, destacó: “Estas medidas eran más que necesarias para nuestro sector y ayuda fuertemente en la parte fiscal al Gobierno ya que la recaudación adicional es mucho más que el aporte del Gobierno”. “La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires se han sumado activamente a las gestiones bonificando el sellado (equivalente al 3%), mientras dure el plan para las unidades de menos de $750.000”, resaltó Acara. De ese modo, puntualizó: “Esperamos que el resto de las provincias se sumen a esta iniciativa del Gobierno nacional”.

Las automotrices comenzaron a difundir el jueves los descuentos que aplicarán en el marco del plan para estimular la compra de autos y en muchos casos son superiores a los precios que había anticipado el Gobierno.

Las bonificaciones se aplicarán exclusivamente a las operaciones de venta de contado o financiadas y pueden ser acumulables con otras promociones que ofrecen las terminales y no regirán para los automóviles adjudicados por planes de ahorro previo.

Otra medida para vender más autos 0 km es la reducción de la mitad el costo del patentamiento. En este sentido, informaron que se bajó del 6% al 3% la eximición del impuesto a los Sellos, por ahora, sólo en operaciones hechas en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Durante este mes, los interesados en comprar un auto 0 km en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires no sólo podrán aprovechar los descuentos ofrecidos por las automotrices y el Gobierno –en el marco del plan Junio 0 km–, sino que también gozarán de un descuento adicional de hasta $22.500. Se trata del impuesto a los Sellos que los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal se comprometieron a eliminar provisoriamente para ayudar al impulso de las ventas de vehículos. Es un 3% en la jurisdicción porteña y 2,5% en la bonaerense.

Ambos gobiernos firmarán en las próximas horas las normas correspondientes por medio de las cuales quienes compren autos 0 km por hasta $750.000 no pagarán el tributo. La medida tendrá vigencia, en principio, durante este mes, en coincidencia con el tiempo de permanencia de las bonificaciones anunciadas, que en muchos casos superan las anunciadas de $50.000 y $90.000.

El valor del patentamiento hoy oscila entre el 5,5% y el 6% del valor del auto, por lo que la eximición del impuesto a los Sellos reducirá a la mitad este costo que deben afrontar todos los compradores de autos 0 km. “Es una cifra importante, que sumada a los descuentos va a generar un mayor movimiento desde ahora y hasta fin de año”, dijeron fuentes del sector.

El Gobierno nacional también invitó al resto de las provincias a que adopten medidas similares para bajar la carga impositiva sobre la compra de vehículos, pero Buenos Aires y la ciudad fueron las primeras que avanzaron. El resto está analizando y todavía no tomó ninguna decisión.