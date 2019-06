Zaffaroni propone “una ley” para revisar las causas de los presos por corrupción

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni dio ayer una nueva señal de que, ante un eventual regreso al poder, el kirchnerismo buscará revisar las causas judiciales que tienen involucrados a ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández. Lo hizo al proponer que el Congreso sancione una ley que tenga como objetivo la revisión por las causas de los que llamó “presos políticos”, en referencia a los detenidos por casos de corrupción. “Llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer unos parches en cuanto a la estructura del Poder Judicial en la medida que lo permita nuestra Constitución”, dijo Zaffaroni.

Luego agregó: “Constitucionalmente hay formas. Creo que se podría hacer una ley de revisión extraordinaria ante una cámara y de ahí a la Corte. Habrá que pensar si vale la pena mantener la estructura de la Corte, si hay que cambiarla un poco. Son cosas institucionalmente que son posibles de hacer”.

“De alguna manera habría que pensar un método revisor extraordinario en los casos en los que se ha visto arbitrariedad. Esta actividad procesal que tenemos es insólita”, profundizó el ex juez. Zaffaroni afirmó que “el Poder Judicial es bastante sensible a los cambios de gobierno” y se mostró a favor de “hacer una ley de revisión por las causas de los presos políticos”.