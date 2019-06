El ex juez respondió: “Hay mucho sensacionalismo”

El ex juez Sergio Moro habló sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato, el máximo escándalo de corrupción de Brasil, en diálogo con Folha de Sao Paulo, y declaró que “hay mucho sensacionalismo encima de estos supuestos mensajes”.

“El juez habla con los fiscales, el juez habla con los abogados, el juez habla con los policías, eso es normal”, sostuvo.

Para el actual ministro de Justicia, “hubo una invasión criminal de los celulares de los fiscales”. Y agregó: “Este es un hecho muy serio. Y, en cuanto al contenido, en lo que a mí respecta, no he visto mucho”.