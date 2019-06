La Selección se entrenó asediada por una lluvia intermitente en Salvador

El seleccionado argentino, con su capitán Lionel Messi a la cabeza, realizó anoche su primer entrenamiento con vistas al debut del próximo sábado ante Colombia, por la fase de grupos de la Copa América de Brasil, en el complejo del Esporte Clube Vitória, asediado por una lluvia intermitente.

El lugar de entrenamiento perteneciente a esta entidad que milita en la segunda división del fútbol brasileño es el que la Conmebol le brindó a Argentina para entrenarse y que ayer fue visitado por los ayudantes de campo del técnico Lionel Scaloni, los ex marcadores centrales Roberto Ayala y Walter Samuel, quienes gestionaron que también les habilitaran el gimnasio y la sala de kinesiología.

La lluvia es un elemento omnipresente en el final del otoño en el norte de Brasil, donde la temperatura ronda los 25 grados y el sol le deja paso a la oscuridad antes de las 18, el horario pactado para el entrenamiento de la víspera.

Esa elección en cuanto a la hora en que practicará Argentina durante toda la semana, hasta el propio viernes, no es antojadiza, sino que obedece a que Scaloni pretende que el grupo se adapte al momento de la jornada en que se jugará el encuentro frente a los colombianos, que será a las 19 del sábado.

Es que aún cuando el pronóstico extendido propone ausencia de lluvias para la hora del partido, la idea del cuerpo técnico contempla cuestiones futbolísticas y estratégicas, ya que la adaptación apunta esencialmente a las condiciones naturales y también las artificiales, ya que el encuentro no podrá disputarse con luz natural.

Messi, que nunca jugó en esta ciudad, realizó junto con sus compañeros los trabajos físicos y con pelota ordenados por el cuerpo técnico argentino.

La novedad saliente del entrenamiento pasa por los cuidados a los que está siendo sometido el zaguero Germán Pezzella, que ya fue preservado en el cotejo amistoso frente a Nicaragua del pasado viernes en San Juan y seguramente también lo será para el debut con los colombianos, ya que sigue entrenando con una mascarilla protectora por la fractura de maxilar que sufriera compitiendo en la liga italiana con Fiorentina.

El ex zaguero de River Plate sufrió esa lesión hace poco más de un mes, el 5 de mayo, en el encuentro entre Fiorentina y Empoli, por lo que fue operado pero a los pocos días volvió a entrenarse.

Sin embargo, y dado el buen nivel que viene mostrando el equipo colombiano, que anoche venció en Perú al seleccionado local por 3 a 0, Scaloni realizaría los tres cambios que anunció apenas finalizado el encuentro ante Nicaragua en otras posiciones, pero no en la zaga central, que volvería a contar con Nicolás Otamendi y Juan Foyth.

Las variantes se producirían en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico reemplazaría a Marcos Acuña, así como en la media cancha, donde Roberto Pereyra relevaría a Leandro Paredes, y en el ataque, donde Matías Suárez le dejaría su lugar a Angel Di María, aunque no para que juegue de punta como el cordobés, sino para que lo haga de volante por ese sector mutando de un 4-3-3 como el observado frente a los centroamericanos a un 4-4-2.

De esta manera, el probable equipo titular podría alinearse con Franco Armani; Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Juan Foyth y Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso y Angel Di María; Leonel Messi y Sergio Agüero.