Las Algodoneras suman dos triunfos en el arranque del torneo femenino

Las tetracampeonas del certamen femenino de la Liga Correntina de Fútbol, las chicas de Deportivo Mandiyú, protagonizan un arranque triunfal en el Torneo Oficial 2019. Luego de golear 7 a 0 a San Jorge durante la primera fecha, el fin de semana pasado le ganaron por 1 a 0 al elenco A de Lipton, en un partido disputado el sábado por la noche en el estadio Quincho D'Andrea de las Azules.

El gol de las Algodoneras fue obra de la capitana, y experimentada jugadora, Yanina Mendoza.

La competencia femenina de la Liga Correntina tuvo un arranque parcial, ya que se disputaron algunos partidos correspondientes a la primera fecha y otros de la segunda jornada del calendario.

El mal tiempo fue el principal inconveniente durante los últimos fines de semana y obligó a realizar algunas suspensiones, quedando varios cotejos por reprogramar.

Luego de ganar sus dos primeros partidos, las Algodoneras están al frente de la Zona A, al igual que Curupay A que el sábado en cancha de Libertad venció a Ferroviario por 1 a 0. Además, las Albiverdes de Sportivo golearon a San Jorge por 6 a 0 en el escenario de Lipton. Ferroviario y Sportivo tienen pendiente su partido de la primera fecha.

Por la Zona B, Libertad sigue por la senda ganadora y el sábado se impuso en su cancha a las “novatas” de Yaguareté por 1 a 0. En el mismo escenario de las Decanas, fue victoria del equipo A de Popular que se impuso por 1 a 0 sobre las Colchoneras de Robinson.

Este grupo tuvo su adelanto una semana antes cuando en el estadio de Lipton las chicas de Curupay B vencieron a Empedrado por 2 a 0.

En tanto que por la Zona C, Villa Raquel goleó a Sacachispas 6 a 0 en cancha de Lipton. También por este grupo, y en esa misma cancha, aunque una semana antes ganaron las Cerveceras de Quilmes 1 a 0 sobre Popular B.

La Zona C es la que más partidos adeuda, ya que deben reprogramarse dos juegos de la primera fecha (Popular B vs. Villa Raquel; Lipton B vs. Quilmes), y uno de la segunda jornada (Lipton B vs. Dr. Montaña).

En total son cuatro los cotejos que quedaron pendientes en el torneo femenino entre las dos primeras jornadas del certamen Oficial 2019.