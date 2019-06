Valdés inició su viaje a China para abrir mercados y atraer inversiones

El gobernador Gustavo Valdés inició ayer su periplo rumbo a la República de China, junto a un comitiva integrada por unas 20 personas. Si bien la agenda será abierta, tendrá como base las exportaciones de carne y madera correntina.

No es la primera vez que el Gobierno provincial extiende sus lazos comerciales con el gigante asiático. En esta oportunidad, el mandatario provincial buscará abrir nuevos mercados para Corrientes, primordialmente en sectores cuya capacidad de producción está en crecimiento como la madera y la carne.

Valdés y una comitiva de aproximadamente 20 personas partió en la tarde de ayer hacia Buenos Aires, desde donde iniciarán el viaje internacional. Lo acompañan el ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani. También están presentes dos subsecretarios provinciales, entre ellos, el de Grandes Emprendimientos, así como empresarios locales.

La agenda será abierta, pero con base en exportaciones de carne y de madera. Se podrá hablar de otras inversiones, como en obras, de haber interesados, para la construcción de puertos y puentes en la provincia, según confirmó a El Litoral el ministro de Producción, Jorge Vara, quien ayer partía rumbo a China.

La comitiva visitará la ciudad de Shanghái, una de las ciudades de China con mayor crecimiento, y cuya población ronda los 23 millones de habitantes. Además, recorrerán, en busca de inversores, tres provincias ubicadas en el Noreste del país asiático. Cada una, con una población similar a la de Argentina. Allí, buscarán interesar a los representantes y empresarios de cada una en carne y madera, y quedan abierto a cualquier otra posibilidad de negocios, según informaron a El Litoral.

“Es un buen momento para la exportación correntina y vamos a continuar con una tarea que ya empezó con la reactivación del frigorífico en Corrientes con inversión china”, expresó a este diario el ministro Vara. Esto, en referencia al ex Frigorífico Tomás Arias en Riachuelo que actualmente fue reactivado por la firma Muralla China.

En total, serán 15 días de la misión, unos 10 días en China. “Corrientes está en condiciones de atender la demanda de esa zona de China, teniendo en cuenta la población existente”, explicó Vara respecto de las posibilidades de abrir nuevos mercados.

“En cuanto al arroz, en este caso no se negocia exportaciones porque el mercado chino tiene abastecimiento de Tailandia y Vietnam con los cuales es imposible competir. Por eso se centra en carne y madera, aunque quedamos abiertos a otros tipos de inversiones recíprocas, como en infraestructura”, informó Vara. La venta de carne vacuna argentina a la República de China creció a pasos agigantados desde la apertura del mercado en 2011 e incluso se duplicó en el último año. El crecimiento interanual entre 2017 y 2018, las exportaciones pasaron de 86.000 a 180.377 toneladas.