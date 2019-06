Argentina igualó con Japón y obtuvo su primer punto en un Mundial

El seleccionado argentino femenino de fútbol empató ayer sin goles ante Japón, en su debut en el Mundial de Francia 2019, y logró así su primer punto en la historia de estos torneos.

El estreno del equipo dirigido por Carlos Borrello, en el estadio Parque de los Príncipes de París, fue positivo porque enfrentó a un seleccionado competitivo, séptimo en el ranking Fifa, que finalizó segundo en el 2015 y se consagró campeón en el 2011.

Argentina, en su vuelta a la cita mundialista después de 12 años, fue ordenada tácticamente, consciente de sus limitaciones. Se plantó en campo con un 4-5-1, en colaboración estrecha de todas las líneas para defender y recuperar la pelota.

El bicampeón asiático dominó el encuentro de principio a fin, pero sin ideas ante el bloqueo inteligente de las argentinas. Estefanía Banini resultó la jugadora más clara del seleccionado argentino. Su capacidad para parar el balón, gambetear y jugar la potenciaron como la carta en ofensiva más importante.

Banini, actual volante de Sevilla de España, no encontró sociedad posible, mientras la goleadora Soledad Jaimes luchaba en soledad contra la defensa nipona y apeló al ingenio para poner en aprietos a sus rivales.

Banini, Jaimes y Florencia Bonsegundo también aportaron su entrega en la defensa. Las tres ayudaron a la última línea y por eso el arco contrario le quedó tan lejos a la Argentina.

Las mejores situaciones, lógicamente, fueron para Japón. En los primeros minutos del segundo tiempo acorralaron a las argentinas, pero no fueron claras en los metros finales.

La arquero Vanina Correa se lució con el remate de Yokohama (5m) y en el rebote Sugasawa definió de manera imperfecta. Cinco minutos después, Hasegawa tuvo la apertura del marcador, en soledad, de cara al arco, pero su disparo salió desviado. La única llegada de la Argentina se produjo a los 27 minutos con la acción de Bonsegundo, pero su disparo débil terminó en las manos de Yamashita. A Argentina no le faltó actitud. Defendió hasta el último instante con paciencia, aguantó físicamente hasta obtener su primer punto en los mundiales.

El seleccionado argentino participó de los campeonatos del mundo en el 2003 y 2007, con seis derrotas sobre la misma cantidad de partidos jugados. Argentina hizo historia en París frente a una potencia futbolística. El inicio resultó auspicioso, un paso adelante, pero para lograr una victoria deberá exigirse más.

El próximo partido será el viernes 14 ante Inglaterra que venció Escocia por 2 a 1.