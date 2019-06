La volante y capitana del seleccionado argentino femenino de fútbol Estefanía Banini afirmó ayer que el empate sin goles ante Japón en el debut por el Mundial de Francia es “una muestra de lo que puede hacer la mujer argentina”.

En diálogo con la prensa oficial del certamen, Banini destacó el despliegue ante una potencia futbolística que significó el primer punto de Argentina en los campeonatos del mundo. “Japón es superior y teníamos que luchar, correr y jugar con cabeza. Estamos contentas porque le pudimos empatar a una potencia. Significa mucho, porque es una muestra de lo que puede hacer la mujer argentina”, señaló la mediocampista de Sevilla de España quien fue elegida como la mejor jugadora del partido.

“Nos teníamos que resguardar y salir de contra. Sabíamos que si salíamos mucho nos podían hacer daño y que lo teníamos que aguantar un poco el partido. Ojalá sea el inicio del camino de un fútbol integral argentino, profesional desde las bases. Ojalá este debut entusiasme a todos y que Argentina empiece a crecer. Esto es un envión anímico muy importante, no me caben dudas. Ahora a descansar y pensar en el próximo partido”, expresó el DT José Carlos Borrello al término del encuentro.

Argentina volverá a presentarse el próximo viernes a las 13 ante Inglaterra, otro de los candidatos a pelear el título. Las jugadoras albicelestes se abrazaron y hasta derramaron algunas lágrimas por el esfuerzo realizado no solo en este partido ante Japón, sino en todo su camino de reconstrucción que llevó adelante en los últimos dos años.