“Necesitamos como mínimo cinco refuerzos”, exigió Vojvoda

El director técnico de Huracán, Juan Pablo Vojvoda, dirigió ayer su primer entrenamiento al frente del plantel con apenas 18 futbolistas y manifestó que de cara a la próxima Superliga Argentina de Fútbol necesita, “como mínimo, cinco refuerzos”.

El flamante entrenador dio comienzo en el Campo de Deportes “La Quemita” a la pretemporada con un plantel acotado y deseó que para la próxima semana cuando comiencen las prácticas más exigentes tener “tres jugadores” nuevos.

El DT que reemplazó a Antonio Mohamed aclaró que las salidas de dos jugadores “representativos” para el club como Patricio Toranzo y Federico Mancinelli “fueron decisiones dirigenciales” y que él solo aportó una “opinión desde afuera”.

Además de las mencionadas bajas, ya no formarán parte del plantel los defensores Omar Alderete, Cristian Chimino y Pablo Alvarez, los mediocampistas Iván Rossi, Carlos Auzqui y el colombiano Andrés Roa.

“Es normal que haya bajas en esta época. Estamos trabajando en las incorporaciones. Necesitamos, como mínimo, cinco refuerzos”, exigió el cordobés, de última experiencia en Talleres. “Esta semana de trabajo será de conocimiento y adaptación. Ya la próxima me gustaría tener al menos tres nuevos jugadores”, agregó el DT surgido de Newell’s Old Boys que remarcó que apuntará a reforzar “la línea defensiva y de volantes”.

En paralelo, el nuevo cuerpo técnico se interiorizará en los jugadores de la cantera quemera ya que el club necesita “cuidar su patrimonio”.

“Huracán siempre sacó jugadores de divisiones inferiores. A los chicos hay que darles oportunidades, pero también exigirles rendimiento”, advirtió.

Consultado por una posible injerencia de su representante, Christian Bragarnik, en la llegada de los refuerzos, subrayó que es una persona en la que él confía ya que “sabe mucho de fútbol”. “Queremos un proyecto que perdure en el tiempo. Quiero que Huracán crezca en lo deportivo. Lógicamente quiero ganar, pero que también pueda crecer como institución”, señaló el DT.

La lista de los jugadores presentes en el entrenamiento fueron los arqueros, Joaquín Mendive y Rafael Ferrario; los defensores, Lucas Merolla, Walter Pérez, César Ibáñez, Nicolás Romat, Fernando Cosciuc; los mediocampistas, Federico Marín, Javier Mendoza, Mauro Bogado, Agustín Casco, y los delanteros, Juan Garro; Lucas Barrios, Andrés Chávez, Diego Mendoza, Lucas Gamba, Nicolás Cordero y Norberto Briasco.

A estos futbolistas se les sumarán en los próximos días Juan Sills, Carlos Araujo, Israel Damonte, Fernando Pellegrino, Saúl Salcedo y Fernando Coniglio.