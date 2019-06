“No fue fácil tomar la decisión de irme de San Martín”, dijo Faggiano

Días atrás, el base Lucas Faggiano cerró su ciclo en San Martín mediante una despedida en redes sociales en la que resaltó que se marchaba de “un lugar en el que, sin dudas, he pasado muchos de mis mejores momentos como profesional”.

El ex capitán rojinegro recaló en el club Bauru de Brasil, institución a la que se sumará desde agosto.

Ayer, en una entrevista concedida a El Deportivo de radio Continental, destacó que “no fue fácil tomar la decisión de irme de San Martín, un lugar donde uno se siente cómodo y es tan querido, pero hay decisiones que tomar, pensando en lo mejor para la vida profesional”.

“Se juntaron varios factores para tomar la decisión, pero básicamente cuando me surgió la oferta de ir a jugar a Brasil, consideré que era el momento para cambiar de rumbo y vivir esta nueva experiencia”, sostuvo Faggiano.

El base llegó al club para afrontar la temporada 2016/2017 y se quedó por dos ligas más en las que fue finalista (2017/2018), campeón y MVP del Súper 20 (2017), y protagonizó el debut del Rojinegro en la Liga de las Américas (2019).

En su última campaña les tocó despedirse en los playoffs de octavos de final frente al clásico adversario, Regatas Corrientes (ganó la serie 3 a 1, que se definió en el Fortín Rojinegro).

Esa última noche en el club, San Martín perdió en doble suplementario 128 a 124 y se fue despedido con aplausos por parte de su gente. “El reconocimiento del público vale mucho. Más allá de haber perdido de local y contra Regatas, el público valoró el esfuerzo que se hizo. Me parece que si había que perder de una manera era esa, se habló ese día en el vestuario. Obvio que a nadie le gusta, a todos nos dolió, porque era Regatas y no era la instancia en la que nos hubiese gustado quedar eliminados”, recordó.

A modo de balance de la temporada, relató: “Fue un año muy complicado, por muchos factores, ya comenzó con la conformación del equipo y después justo surge el problema de la suba del dólar a nivel país, y a nosotros nos afectó en mayor medida por la cantidad de extranjeros que tenemos en el equipo. Se dieron muchos cambios en el equipo, a los que no estábamos acostumbrados, al menos en los dos años previos en que estuve en el equipo, y todo eso hizo que fuera complicado el año”.

“Nuestro objetivo fue siempre tirar para adelante, siempre en positivo, pensando que la campaña se podía llevar adelante de la mejor manera hasta el último día. Yo me sentía que a la serie con Regatas la podíamos ganar. Después, esto es básquet y se decide en la cancha. Pero más allá de que fue un año complicado por muchos factores, los que estuvimos ahí siempre dimos todo lo nuestro e intentamos sacar adelante la situación y me parece que por eso el público nos reconoció luego de la eliminación el gran esfuerzo que hicimos”, subrayó.

Para terminar, al hacer un balance global de su paso por el club, destacó: “Conseguimos cosas que el club no había conseguido, en esas dos primeras temporadas siempre el equipo se mantuvo entre los dos primeros de la tabla general. Ganamos un primer título oficial, jugamos una final de Liga, clasificamos a la Liga de las Américas, todas cosas que antes no habían pasado en el club”.