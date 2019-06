Cierra hoy el plazo para inscribir alianzas que competirán en las Paso

Hoy cierra el plazo para inscribir a las alianzas que participarán de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 11 de agosto. Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos cierra filas y, en principio, no tendría grandes sobresaltos. Gran parte del peronismo, que en junio fue dividido, se abroquela junto a sus aliados. Están a la espera de las definiciones del Partido Renovador.

A menos de una semana de haber finalizado el escrutinio definitivo de las legislativas provinciales que dieron un contundente triunfo a ECO, las fuerzas partidarias de la oposición ahora debieron afinar asperezas, principalmente puertas adentro del PJ, para avanzar con el cierre de las alianzas. Esto en un contexto de un escenario nacional dinámico de cara a las presidenciales.

El radicalismo celebró ayer la incorporación del rionegrino Miguel Angel Pichetto, líder del bloque Justicialista en el Senado de la Nación en la fórmula presidencial de Cambiemos. Entre ellos, manifestó su beneplácito el gobernador Gustavo Valdés, antes de emprender su viaje a China (ver página 3). Sin embargo, esas definiciones dejaron descolocado a un sector del peronismo, el que respondía a Alternativa Federal, espacio que sufrió un desguace de la polarización.

Aún no hubo un pronunciamiento oficial del senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola, cuyo principal conductor era, precisamente Pichetto en la Cámara alta nacional. Sin embargo, el ex intendente de Corrientes Capital, hace menos de dos semanas dio la venia a la alianza que impulsó a gran parte del kirchnerismo, el Frente para la Victoria en Corrientes.

Mientras que en las elecciones pasadas se buscó provincializar las ofertas. En las nacionales, las definiciones impactan en el armado. Los principales aliados de ECO ya se pronunciaron orgánicamente como perteneciente a ECO+Cambiemos. Inclusive los nuevos socios, como el Partido Liberal.

En el mediodía la Convención de Encuentro Liberal (ELI) hizo lo propio. “La decisión política se toma siendo coherentes con nuestra trayectoria, nuestras ideas, y en especial, por la pertenencia a la alianza provincial ECO, que obtuvo un respaldo categórico del pueblo de Corrientes, en las pasadas elecciones provinciales”, expresaron desde el sello que preside el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani.

“Lo hacemos ligados a nuestra historia, comprometidos con la república, la democracia y el federalismo; y agradecidos con el trato justo que le ha dado el presidente Mauricio Macri a Corrientes, al apoyar numerosas obras significativas realizadas, y muchas más por hacer”, manifestaron.

Por otra parte, un importante sector del peronismo, que en las legislativas de junio compitieron por separado, pareciera encauzarse a través de la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner. Según confirmó a El Litoral el diputado por el PJ, Félix Pacayut, ayer se reunieron los apoderados partidarios para avanzar en una acta de acuerdo. Hoy se realizaría la firma, previo encuentro con los presidentes de los diferentes sellos en la sede del PJ que tendrá lugar pasadas las 10.

Por el momento, unos diez partidos con inscripción nacional se sumarán al frente que respaldará las candidaturas de los Fernández. También se adherirán unos cinco sellos con inscripción provincial.

A su vez, están a la espera de definiciones del partido Renovar, el cual, en cuestión de horas se sumaría al gran frente opositor. Hasta anoche aún no se materializaba la posibilidad y se preveía un nuevo encuentro esta mañana entre Sergio Massa y José Luis Gioja, presidente del PJ nacional.

Mientras tanto, en Corrientes el PJ está sumando al Partido de la Victoria; Encuentro por la Democracia y la Equidad; Partido de la Educación, Cultura y el Trabajo; Compromiso Federal; Instrumento Electoral por la Unidad Popular; Nuestra Causa; Partido Comunista; Convocatoria Popular; Kolina; Partido del Trabajo y del Pueblo; Forja.

También, restaban oficializarse la participación de Libres del Sur Corrientes, que, a nivel nacional, acompañaban la precandidatura a la Presidencia de la Nación, del salteño Juan Manuel Urtubey. Como así, del Demócrata Cristiano.