Proyecto para derogar el decreto que pone en venta el ex Regimiento 9

El diputado nacional Horacio Pietragalla Corti presentó este miércoles un proyecto de ley para derogar el decreto Nº 345/2019 que otorga parte de los terrenos del ex Regimiento 9. Lo anunció a través de su cuenta de Twitter.

“Frente a la avanzada del Gobierno nacional sobre los sitios de la memoria, como es la autorización de la venta del ex Regimiento de Infantería Nº 9, hoy presentamos un proyecto de ley para derogar el decreto que otorga esta autorización”, sostuvo el legislador.

El Gobierno de la Nación había puesto a disposición parte de los terrenos del ex RI9 para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios contemplados en el Plan Costero que viene siendo impulsado junto con el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad capitalina.

En el ex Regimiento se encuentra un “Espacio de la Memoria”.