Joven madre paraguaya viajó a Corrientes y desapareció

Una mujer de nacionalidad paraguaya, el pasado viernes (hoy hace una semana) viajó a Corrientes, para visitar a su hijo de 4 años que vive con su ex pareja y que estaba cumpliendo años, y desde ese día su familia no sabe nada de ella.

María de Jesús Rojas Arza, de 26 años, viajó hace siete días para ver a su hijo que estaba cumpliendo años y que vive con su padre de nombre Mario Garay en Corrientes. Pero su familia ya no volvió a saber de ella, y ahora lanzaron un desesperado pedido de ayuda para ubicarla.

Según el relato de Hugo Alveiro Rojas González, papá de María de Jesús, su hija llegó bien hasta la casa de su ex pareja.

“Ella llegó bien y lo vio a su hijo, estaba feliz. Nos llamó por teléfono y nos contó”, indicó Don Hugo, quien se encuentra desesperado al no tener noticias de su hija, ya que la última comunicación que mantuvo con su familia fue el viernes de la semana pasada.

Durante el contacto telefónico ella habló con su hermana menor y le contó que se sentía mal.

Aparentemente, la joven y su ex pareja habrían mantenido una discusión, según publicó el diario posadeño Primera Edición.

Rojas González contó que ya realizó la denuncia ante la Interpol y espera volver a encontrarse pronto con su hija.

El padre también se comunicó con Garay y el hombre manifestó que le pidió a la joven que volviera a Paraguay y, desde entonces, no sabe dónde está María de Jesús.

Por estas horas la situación se halla en manos de la Justicia que busca localizar a la joven mujer, cuyo paradero es un verdadero enigma atento a que se perdió todo tipo de contacto con ella.