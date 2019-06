Camino al centenario la Escuela 7 celebró 98 años con homenajes, añoranzas y chamamé

Reviviendo las huellas de sus orígenes, la Escuela “Isabel E. Vera” Nº 7 ayer se vistió de gala para celebrar los 98 años de vida institucional. Como en todo cumpleaños hubo salutaciones, torta y globos, pero en esta oportunidad los festejos tuvieron un matiz diferente: camino al centenario lograron unir a las diferentes generaciones que se formaron en sus aulas.

Ese encuentro intergeneracional fue posible gracias a un proyecto de investigación, que se está llevando a cabo en la institución, con el fin de reescribir la historia de la escuela de cara al centenario. A través de esa iniciativa se pudo convocar a todas aquellas personalidades que formaron parte del establecimiento y que enriquecieron el encuentro con sus recuerdos.

En ese marco se desarrolló un acto, que comenzó por la mañana y continuó por la tarde, centrado en los homenajes, añoranzas, arte y música. Sobre todo chamamé, de hecho estuvieron presentes figuras de renombre como son Mario del Tránsito Cocomarola (Coquimarola) y Aníbal Maldonado, quienes fueron alumnos de la institución y con emoción recordaron su paso por la Escuela Vera.

Algunos ex alumnos participaron a distancia, como fue el caso de Ramón Vallejos, actual subsecretario de Deportes del Municipio de San Miguel de Tucumán, quien por cuestiones de agenda hizo llegar un video de salutación.

Homenaje

En lo que respecta a reconocimientos, durante los actos conmemorativos, se realizó una invitación especial a varios referentes que formaron parte de la institución. Al respecto, la directora del establecimiento, Lina del Valle Lezcano, expresó a El Litoral: “La celebración de los 98 años nos encuentra inmersos en los preparativos camino al centenario, y por eso convocamos a todas esas personas que pasaron por nuestra institución y que para nosotros tienen un valor muy importante en la historia”.

De hecho, se preparó un video donde se recopilaron fotos que datan desde 1921 aproximadamente hasta la fecha. Un momento más que emotivo para los egresados y ex docentes, quienes expresaron su alegría al revivir los recuerdos del pasado. “Vivo este festejo con mucha emoción, pero sobre todo con nostalgia al reencontrarme con estos espacios que me acogieron durante tanto tiempo”, expresó a este medio María Lidia Flores de Quiñones, docente jubilada.

Por una cuestión de organización los agasajos se dividieron en dos grandes momentos. “La mañana estuvo dedicada homenajear a los ex alumnos; en tanto que por la tarde se distinguió a los ex maestros, ex porteros, ex personal administrativo y todos los que formaron parte de la comunidad escolar”, precisó la directora Lina Lezcano.

A la hora de realizar la reseña histórica institucional los docentes destacaron de manera especial la memoria de Isabel Vera, una docente que marcó en la historia de la educación correntina con un ideal adelantado para la época. Asimismo, se recordó con una emoción particular a la docente Neli Cocomarola, que dejó su huella en los alumnos y docentes.

Arte

Las diferentes generaciones, tanto del pasado como las actuales, se unieron para celebrar el aniversario número 98 de la Escuela Vera en una ceremonia donde se desplegaron diversas manifestaciones artísticas.

De hecho, un grupo de alumnos expuso algunas poesías que prepararon para la ocasión, mientras que otro equipo exhibió cánticos y danzas folclóricas, que se llevó todos los aplausos.

Como ocurre en todos los aniversarios, entre decenas de globos, el encuentro culminó con el cántico del feliz cumpleaños tanto de las generaciones pasadas como de las actuales. Todas ellas unidas por el deseo de que la escuela siga creciendo.

De esta manera, la comunidad educativa celebró los 98 años y se prepara para el siglo con un trabajo de investigación histórica y el deseo que todos aquellos que formaron parte de la “familia escolar” se unan a los festejos. Concretamente, convocan a ex alumnos o ex personal, a presentarse en la escuela para ser incluidos en las actividades previstas.