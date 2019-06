El Gobierno nacional baja línea para avanzar en listas de consenso

“En todas las provincias vamos a intentar que haya un consenso en término de las listas”, anunció ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La bajada de línea también alcanza a Encuentro por Corrientes.

De todos modos, el ministro aseguró que en caso de no lograrlo, “será una instancia para dirimir quiénes son los mejores representantes de Juntos por el Cambio”.

En Corrientes, el presidente de la UCR, Ricardo Colombi, anticipó que todos los candidatos a diputados nacionales serán radicales.

“Los candidatos a legisladores van a ser todos nuestros, los más importantes, por lo menos, van a ser radicales. El sábado que viene van a saber quiénes son los candidatos a diputados por Corrientes”, agregó en declaraciones a Radio Mitre.

“El PJ no está en Juntos por el Cambio. No está la boleta 2 con nosotros. El efecto Pichetto es hacia afuera, porque es un equipo de trabajo. Se necesitaba una persona como Pichetto y están dadas las condiciones”, explicó.

“Me preocupa tres pepinos si tenemos la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación con la UCR. Me calienta tres carajos que Cornejo presida la Cámara. Me preocupa más que seamos sostén del Gobierno de Macri”, puntualizó.

“Dentro de cuatro años, estaremos mejor preparados para aspirar a más con la UCR en esta alianza nacional. Un vicepresidente no te da más ni menos poder. Hablan mal los pseudoperiodistas”, expresó.

Y concluyó con que “esta fórmula con Macri y Pichetto cayó muy bien en los mercados y se necesitan reformas estructurales. La UCR va a seguir haciendo mucho por este Gobierno nacional. Ya nos recuperaremos”.