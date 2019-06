Reincorporan a un trabajador de la Dirección de Vías Navegables

Una hendija de esperanza visualizan los trabajadores despedidos de la Dirección Nacional de Vías Navegables. La Justicia nacional ordenó la reincorporación de uno de los agentes despedidos del Distrito Paraná Superior, como así el reconocimiento de esta dependencia, cuyo cierre había sido anunciado en varias ocasiones.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 55, con asiento en Buenos Aires, dio lugar a una medida cautelar interpuesta por el trabajador Ignacio Gómez, quien había sido cesanteado por el Ministerio de Transporte de la Nación en diciembre pasado, junto con un numeroso grupo de agentes contratados del Distrito Paraná Superior dependiente de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, con asiento en Corrientes.

Ante esta resolución de la Justicia, el pasado 10 de junio, la cartera nacional que conduce Guillermo Dietrich comunicó al trabajador que se presente a tomar servicios en dicha dependencia. Para los contratados cesanteados esto implica un reconocimiento no sólo al derecho laboral de los agentes, sino también como delegado gremial y al Distrito Paraná Superior, dado que repetidas veces se había anunciado su cierre.

“Es muy importante porque es la primera reincorporación de un trabajador despedido. La Justicia, además, lo reconoció como delegado gremial y lo designaron en el Distrito Paraná Superior, que se planteaba como argumento para los despidos que se iba a cerrar y eso no pasó. No está en los papeles que haya cerrado”, explicó a El Litoral uno de los representantes de los trabajadores en lucha de Vías Navegables, Osvaldo Sabao.

Sabao y un grupo de siete trabajadores despedidos están a la espera de definiciones de la Justicia, ya que presentaron un planteo similar en el Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Corrientes. El de Gómez es el primer caso del año. El año pasado la Justicia había fallado favorablemente por tres agentes del área que habían sido desvinculados.

“No hay un cierre, y si hubiera, la repartición todavía sigue, la función del trabajo existe”, indicó Sabao respecto de la situación actual de la dependencia donde se mantiene un núcleo de trabajadores de planta.

“Somos ocho los compañeros que seguimos a la espera de una definición del Juzgado Federal de Corrientes. Sabemos que cada caso es diferente, que cada juez es diferente. Pero hay algo que mis compañeros querían destacar y es que tenemos esperanzas. Hace unos meses habíamos perdido todo tipo de esperanza”, manifestó Sabao a este diario.

Para los trabajadores, además, un punto a favor es el reconocimiento del distrito. “El argumento por el cual nos despidió el Estado es que el distrito iba a dejar de existir, pero no hay ningún papel que lo diga. El distrito continúa, no hay ninguna decisión administrativa”, expresó.

Sin embargo, para quienes quedaron, el inconveniente sigue siendo la incertidumbre. “Por ahora no saben qué va a pasar”, señaló. En el medio hay elecciones nacionales que podrían cambiar el escenario. “La meta de los compañeros es que no desguacen más el distrito. Hay compañeros custodiando motores 0 kilómetro, embarcaciones, herramientas fundamentales para el trabajo, dragas, remolcador”, enumeró Sabao el patrimonio del distrito y agregó: “Están en permanente custodia y mantenimiento”.