¿Cuáles son las patologías ligadas a la tecnología?

“Las personas pasan entre dos y cuatro horas por día con la cabeza inclinada hacia el celular, lo que genera el llamado ‘cuello de WhatsApp’, que ocasiona dolor debajo de la nuca, en la cervical y desórdenes musculoarticulares leves”, explicó a la agencia el kinesiólogo Diego Castagnaro. El uso excesivo de celulares también puede ocasionar “pulgar atascado”, que ocurre cuando “las articulaciones del pulgar permanecen mucho tiempo hacia la cara interna de la mano”, explicó.

“Por un lado, nuestro cuerpo debe hacer mucho esfuerzo para mantener esas posiciones antinaturales y, por el otro, al no movilizar el cuello, por ejemplo, los grupos musculares pierden fuerza y se debilitan, como todo lo que no se utiliza”, agregó el especialista y director de la carrera de Kinesiología de la Fundación Barceló. Castagnaro recomendó algunas medidas para aliviar el dolor, como “usar el teléfono estando sentados y apoyarlo sobre el escritorio”.

También se aconseja “situar el equipo a la altura de los ojos para evitar flexionar la columna, usar almohadillas de descanso cuando se trabaja con mouse, elongar y hacer actividad física de bajo impacto, como natación o pilates”.

“Cuando el dolor no alivia se puede recurrir a productos como analgésicos de uso tópico, que ayudan a mejorar los síntomas”, señaló por su parte el médico Claudio Zurlo, asesor de Laboratorios Imvi. En ese sentido, Gonzalo Yamauchi, presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Músculo-esquelética (Laom), señaló que la primera línea de tratamiento son los antiinflamatorios y relajantes musculares.

“Sin embargo, está comprobado que tienen poca eficacia cuando las contracturas y dolores son crónicos. Por eso existen también terapias manuales, como la osteopatía y la reeducación postural global (RPG), y técnicas como la proloterapia y el plasma rico en plaquetas, que dan respuesta en un 80% de los casos”, afirmó el profesional.

Pantallas

Otra de las patologías que está en aumento por el uso de dispositivos electrónicos es el síndrome de ojo seco, que puede afectar “a tres de cada diez personas”, aseguró el oftalmólogo Alejandro Aguilar, fundador y expresidente de la Sociedad Argentina de la Superficie Ocular (Saso). El profesional detalló que las causas “son la creciente polución ambiental, la climatización artificial de los ambientes cerrados y la alta exposición a las pantallas”, aseguró Aguilar.

“El síndrome se caracteriza por la alteración en la producción de lágrimas, que genera síntomas como irritación, picazón ocular y molestias al utilizar lentes de contacto. No tratarlo puede generar graves consecuencias, ya que el párpado está en permanente fricción con el ojo y esa fricción puede generar daño”, alertó el profesional. Y describió: “Gráficamente podemos decir que el ojo funciona como el limpiaparabrisas de un auto: si lo encendés con el vidrio seco, te lo raya y lo arruina. Lo mismo ocurre con el párpado y la córnea: sin lubricación, el párpado la lastima”.

“Cada vez es mayor el número de casos que se identifican y las más predispuestas a padecerlo son las mujeres mayores de 40 años, debido a los cambios hormonales asociados con la menopausia”, completó. Por su parte, Alejandro Berra, investigador principal del Conicet y presidente de la Saso, precisó que permanecer más de cinco horas al día con la vista en la pantalla de la computadora, el celular o el televisor “favorece la aparición de esa condición”. “Quienes están más tiempo frente a la pantalla parpadean menos y, por lo tanto, las lágrimas se evaporan más rápido. Muchas veces, los dispositivos no están ergonómicamente ubicados ni a la distancia adecuada, y también puede incidir la calibración del brillo”, detalló Berra.

Consecuencias

El uso desmedido de la tecnología nos puede provocar:

l Disfunción respiratoria, debido al dolor crónico que los pacientes experimentan alrededor del cuello.

l Pérdida de la capacidad vital de los pulmones hasta en un 30%. La respiración deficiente podría originar alguna enfermedad cardíaca o arterial.

l Todo el sistema digestivo se ve comprometido por la postura incorrecta del cuerpo. El intestino grueso es uno de los principales afectados, provocando problemas de evacuación.

l Disminución de la fuerza muscular y respiratoria.

l El “cuello de texto” aplana la curva normal del cuello, lo que estimula la compresión del disco, originando osteoartritis temprana.

l Fuertes dolores a causa de la tensión muscular prolongada y aparición de hernias de disco o compresión de los nervios de la columna.

Educación

Mantener el cuello y la cabeza estirados hacia delante durante mucho tiempo podría llegar a afectar la curvatura natural del cuello a la inversa, lo que puede conducir a serios problemas de salud.

Para Barroso Griffiths, “el problema es realmente profundo y esta tensión excesiva en el cuello podría empezar a notarse a temprana edad. Por eso es importante el cuidado de la columna vertebral, realizando chequeos periódicos desde jóvenes”.

También hay ejercicios que pueden aliviar los síntomas y mejorar la postura. “Mover la cabeza de izquierda a derecha, varias veces. Utilizar las manos para proporcionar resistencia y empujarla, primero hacia delante y luego hacia atrás. Apoyarse en una puerta con los brazos extendidos e ir con el pecho hacia adelante para fortalecer los músculos”, son algunos de los que propuso el especialista.

Por su parte, el trabajo del quiropráctico es ayudar a garantizar que las complejas vías de comunicación entre el cerebro y el cuerpo (nervios) estén libres de interferencias. A su vez, chequea y corrige las subluxaciones que provocan esta tensión mediante ajustes vertebrales periódicos, evitando problemas futuros.