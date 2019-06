Con Valdés al frente, la comitiva correntina avanza en gestiones con inversores chinos

El gobernador Gustavo Valdés continúa con su gira por la República Popular de China. En Ciudad de Harbin, capital de provincia de Heilongjiang, visitó el Planning Exhibition Hall, junto al ministro de Producción Alfredo Vara, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, y legisladores provinciales.

El gobernador visita China en busca de fortalecer inversiones para sectores estratégicos y abrir mercados a los productos mejor desarrollados en Corrientes, entre ellos, madera, carne, arándanos y frutos cítricos.

“Arrancamos las actividades en China, en la ciudad de Harbin -capital de la provincia de Heilongjian- con la visita al Planning Exhibition Hall, un museo donde se puede apreciar la rica historia de este lugar que nació en 1931”, publicó el gobernador Gustavo Valdés en su cuenta personal de Twitter.

“El crecimiento cultural, arquitectónico y comercial que tuvo la ciudad desde su fundación, convirtió a Harbin en una de las ciudades más desarrolladas y pujantes del norte del país asiático, siendo un lugar estratégico para entablar relaciones comerciales y diplomáticas”, expresó.

Harbin, en manchú (grupo étnico) es originario de Manchuria. Fueron los fundadores de la dinastía Qing que gobernó China hasta 191), “lugar para el secado de las redes pesqueras”, fue un pequeño asentamiento rural en el río Songhua, principal afluente del Amur. Hoy es una en una de las ciudades más grandes del noreste de China.

Fue fundada en 1898 con la llegada del Ferrocarril Oriental de China, tiene inviernos extremadamente fríos y es conocida como la ciudad del hielo, ya que alberga el notable festival de la escultura del hielo en invierno.

También es la ciudad más turística de China, así señalada por la Administración Nacional de Turismo de China en 2004. El 22 de junio de 2010, Harbin fue nombrada Ciudad de la Música por las Naciones Unidas (Unesco).

Hasta el martes

La comitiva correntina permanecerá en Heilongjian hasta el martes, cuando se trasladarán a la provincia de Liaoning, ciudad de Dalian, donde será recibida por empresarios y ejecutivos de las grandes corporaciones industriales, comerciales y financieras. Se realizará una ronda de negocios para promocionar madera, carne de ganado, cereales, frutas, pescado, mariscos, energía alternativa, eólica, paneles solares, vinos, aceites, arroz, etc.

Luego visitarán la ciudad tecnológica y encararán una ronda de negocios con más de 120 empresarios chinos.

Se trasladarán después a Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, donde serán recibidos por el vicepresidente de la Asamblea Popular y tres grandes empresas. Más tarde se reunirán con la empresa Cnyd Yuanda Financial & Commercial Investment Group Co., Ltd. web www.cnydgroup.com