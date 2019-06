Paraguay igualó con Qatar luego de ir ganando

El seleccionado paraguayo, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, empató ayer ante su par de Qatar, debutante en la Copa América, 2-2 luego de estar 2-0 arriba.

Oscar “Tacuara” Cardozo, de tiro penal, a los 3 minutos del primer tiempo y Derlis González, a los 11' de la segunda parte marcaron los goles del equipo conducido por Berizzo que encaminaba al triunfo en un estadio Maracaná, de Río de Janeiro, semi vacío.

No obstante, el campeón asiático, uno de los dos invitados al torneo sudamericano, descontó, a los 23' del segundo período, a través de Almoez Ali y a los 32', Boualem Khoukhi marcó el empate definitivo.

En un atractivo partido, Paraguay dejó escapar el triunfo en el segundo tiempo tras estar 2-0 arriba en el marcador, pero el resultado final terminó siendo justo por la buena imagen que exhibió el equipo qatarí en su presentación en la Copa América.

La “albirroja” comenzó ganando desde muy temprano ya que a los 3 minutos el defensor Pedro Miguel cometió un penal infantil tras una mano luego de un cabezazo de Bruno Valdez y el experimentado “Tacuara” Cardozo lo convirtió en gol, a los 4', con un fuerte remate al medio del arco.

Qatar no se desesperó por el gol en contra y mostró buenas cualidades técnicas para ir en busca del empate.

En el segundo tiempo, el equipo del “Toto” Berizzo volvió a pegar desde el inicio cuando a los 5 minutos, el delantero Cardozo, ex Newell's, amplió la ventaja luego de una buena asistencia de Miguel Almirón, ex Lanús, pero el árbitro peruano Diego Haro anuló el gol a instancias del VAR por posición adelantada del ingresado Derlis González en el inicio de la jugada.

No obstante, González, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli en Santos, de Brasil, tuvo revancha rápido y a los 11 minutos sacó un derechazo tremendo que se metió en el palo izquierdo de Saad Al Sheeb.

Qatar nunca renunció a su identidad a pesar de los dos goles de diferencia y tuvo su recompensa en la última media hora cuando aprovechó la merma física de Paraguay.

A los 23 minutos, Almoez Ali, una de las figuras de Qatar, metió un gran remate de derecha que ingresó por arriba del arquero Roberto Fernández e inició la remontada que luego concretó, a los 32', Boualem Khoukhi luego de una buena combinación de toques que terminó con el delantero mano a mano.