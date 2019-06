El apagón energético se hizo sentir en las calles de la ciudad

El colapso en el Sistema Argentino de Interconexión, que desde las primeras horas de la mañana de ayer hasta la tarde dejó sin electricidad a la mayor parte del país, tuvo su correlato en la ciudad, donde los semáforos y la iluminación pública no funcionaron, así como los comercios debieron recurrir a los grupos electrógenos para no perder las mercaderías.

Pasado el mediodía las Estaciones Transformadoras de Costanera y Santa Catalina fueron progresivamente retomando su actividad, a medida que se normalizaba el abastecimiento energético nacional, y durante la tarde tanto la Capital como las localidades del interior fueron contando con electricidad.

Desde el Gobierno de la Nación señalaron que en los próximos días avanzarán con la investigación sobre las causas que generaron las fallas en las líneas de abastecimiento energético entre Yacyretá y Salto Grande dejando sin electricidad a casi todo el país exceptuando la provincia de Tierra del Fuego.

Entre las 7 y las 15 de ayer el apagón de energía que afectó al país tuvo su réplica en la ciudad: en las calles capitalinas los semáforos dejaron de funcionar y los aparatos con autonomía de baterías si bien pudieron prestar servicios, lo hicieron un par de horas más. En las horas que no hubo energía solicitaron a los conductores vehiculares que transiten con precaución, sobre todo en las avenidas.

Por otra parte, los supermercados y comercios debieron recurrir a los grupos electrógenos para poder abrir sus puertas y no echar a perder sus mercaderías durante las horas del apagón. En cuanto a los edificios en altura, los ascensores no pudieron funcionar y los centros de salud también tuvieron que hacer uso de aparatos alternativos de aprovisionamiento de energía.

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) fueron informando que cerca del mediodía se iba normalizando progresivamente el abastecimiento energético en el país y en la provincia. En la ciudad fueron entrando en servicio las Estaciones Transformadoras de Santa Catalina y Costanera, y recién pasadas las 15 se restableció el suministro en la mayoría de las jurisdicciones de Corrientes.

A su vez, durante el episodio desde la Dpec recomendaron bajar las llaves térmicas de los domicilios debido a la posibilidad de un regreso de la corriente eléctrica en alta frecuencia.

Por otra parte a nivel nacional estimaron que el apagón extraordinario afectó a unas 50 millones de persona, mayoritariamente a casi todo el territorio argentino aunque también a localidades de Uruguay, Brasil y Chile. El Gobierno de la Nación iniciará una investigación para determinar las causas de las fallas en el sistema eléctrico nacional.