Apagón en todo el país: en Corrientes comenzó a resolverse después de 5 horas

Fue un apagón histórico. Por una falla en el sistema de interconexión nacional, todo el país, al igual que Uruguay y partes de Chile, Brasil y Paraguay se quedó ayer sin luz desde las 7.07, y por varias horas. Corrientes sufrió como todas las provincias durante gran parte del domingo. El grueso de los usuarios volvió a contar con servicio cerca del mediodía, sin embargo, desde la Dirección Provincial de Energía (Dpec) confirmaron que se terminó de normalizar recién a las 18.26.

El corte generalizado provocó incertidumbre y con el pasar de las horas empezó a repercutir en cuestiones concretas como el tránsito, ante la falta de semáforos y la actividad comercial que debió recurrir a los grupos electrógenos (ver página 13). Otra preocupación fue por los servicios de salud, aunque en este caso apelaron a un protocolo de contingencia en los hospitales para garantizar la provisión a los sectores de internación (ver más en página 8).

Desde la Secretaría de Energía de la Nación emitieron varios comunicados y a la siesta brindaron una conferencia de prensa para explicar lo ocurrido. “Se produjo una falla en el Sistema de Transporte del Litoral, fallas que ocurren con asiduidad tanto en el sistema argentino como en cualquier otro, no es algo anormal”, aseveró el titular del área, Gustavo Lopetegui.

No obstante, remarcó que “lo que sí es anormal o extraordinario y que no puede suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total”.

Adelantó que ahora las empresas “tendrán entre 10 y 15 días para dar un informe completo de los motivos” que generaron este gigantesco apagón, y que de existir responsables, avanzarían con sanciones.

El área nacional apuntó a una falla en la conexión de transporte de electricidad entre Yacyretá y Salto Grande, sin embargo, ambas centrales hidroeléctricas desmintieron la explicación oficial. “El origen del corte de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) fue generado a raíz de un evento en un ámbito que es ajeno a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica y cuyas causas aún no han sido identificadas”, aseguraron a través de un comunicado desde Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

También autoridades locales se refirieron a lo ocurrido. El subinterventor de la Dpec, Néstor Fernández, ratificó lo comunicado por la Dpec, respecto a que a las 18.26, se terminó de normalizar el sistema eléctrico en toda la provincia. “Volvimos a la configuración de la pre falla”, indicó, al mismo tiempo que aclaró que hasta el momento “no tenemos un informe oficial” con los motivos del apagón. “Llevará su tiempo hacer el análisis”, agregó.

El otro canal oficial de comunicación a nivel local fue la Dpec, a través de sus redes sociales. Después de informar durante toda la jornada, dieron a conocer que a las 18.26 se normalizó el servicio y que “todas las centrales diésel se encuentran fuera de servicio (ya no es necesario su aporte)”.

“La configuración del sistema es la normal y habitual. Una vez producida la falla el Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), a las 7.07, esta Dirección dispuso que toda la generación propia disponible en la provincia se volcara al abastecimiento de los centros de salud y la provisión de agua potable, y priorizando la atención a los electrodependientes. Paulatinamente, durante el transcurso del día comenzó el restablecimiento del servicio, alcanzando a las 18.26 hs. la total normalización”.