Certificación de nivel internacional será dictada en Corrientes

El próximo 22 de junio se dictará en Corrientes el Nivel 1 de una capacitación internacional: Points of You Academy. Se trata de una certificación dictada en más de 200 países y consta de cuatro niveles, dos de los cuales ya se dictan en Argentina.

La capacitación está dirigida a profesionales que se dediquen al desarrollo de habilidades y capacidades en las personas: coaches, psicólogos, consultores, profesionales de recursos humanos y educadores entre otros.

Points of You son tres propuestas de juegos, que se basan en la conexión que se produce entre las personas y fotografías, narraciones, frases y preguntas que los mismos contienen. El objetivo de trabajar con estas herramientas es lograr la transformación de las personas, grupos y organizaciones mediante la apertura de nuevos puntos de vista, trabajando desde las emociones para integrar nuevas ideas, y de este modo, nuevos caminos de acción a transitar.

La propuesta se basa en generar un diálogo con el inconsciente, en el que quedaron “entrampados” emociones y afectos sin elaborar, que además el sujeto los sigue vivenciando como actuales.

En este sentido, la fotografía acompañada de otros estímulos funciona como un disparador que posibilita la “proyección” de las emociones, para luego integrarlo a lo cognitivo, y de este modo se produce una nueva síntesis dialéctica que abre nuevos puntos de vista.

Con las herramientas Points of You se trabaja con la sombra, definida por Jung como “los aspectos inconscientes, caracterizados por rasgos y actitudes que el Yo consciente no reconoce como propios. Los contenidos rechazados no desaparecen, y cuando cobran cierta autonomía se constituyen en un agente antagonista al Yo”.

Es así que, estas herramientas promueven la confrontación con los propios aspectos rechazados que no dejan de influir en nuestra vida cotidiana.

Ana Pampliega de Quiroga (Matrices De Aprendizaje, 1991) dice que cuando la “sombra” es integrada adecuadamente se produce un efecto transformador. Esto sólo sucederá si el sujeto entra en crisis, ruptura o conflictos, y que para poder elaborarla son necesarias la empatía y comprensión del otro. Para más información dirigirse a cursos@pointsofyou-arge.com.