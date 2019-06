Harán estudios para definir cómo proteger las costas y realizar edificaciones flotantes

El Municipio de Ituzaingó firmó un convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para la realización de una serie de estudios que permitirán evaluar cómo pueden frenar la constante reducción de sus playas, como así también del territorio de las islas que existen en su jurisdicción. Además, podrían evaluar la viabilidad de ejecutar edificaciones flotantes.

Consultado sobre el acuerdo firmado días atrás, el intendente Eduardo Burna manifestó a El Litoral que “si bien hicimos numerosos refulados, de manera constante perdemos arena en nuestras playas”. Una cuestión no menor ya que -en verano- miles de personas concurren a la ciudad por ese atractivo. “Una opción para tratar de contener esa arena es realizar espigones pero no sabemos si eso es lo más adecuado”, indicó.

Para tener certezas sobre qué es lo más conveniente, “necesitamos información técnica. Y como la Universidad Nacional del Litoral ya tiene experiencia en este tipo de investigaciones, resolvimos firmar un convenio para que ellos realicen las averiguaciones necesarias”, explicó el jefe comunal.

Para las tareas que los especialistas comenzarán a ejecutar en el segundo semestre del corriente año, el Municipio se hará cargo de los gastos que éstos demanden.

La información que obtengan no sólo será referente a las playas, sino que también están destinadas a analizar cómo pueden detener la erosión del territorio de islas que son parte de la jurisdicción municipal de Ituzaingó.

“Una vez que podamos tener datos precisos sobre qué obras se necesitan tanto en la zona de playas como de islas, estaremos en condiciones de realizar las gestiones en búsqueda de financiamiento”, afirmó Burna. En tanto estimó que esos proyectos serían presentados ante la Entidad Binacional Yacyretá, considerando el impacto que generó la represa en la zona.

También, a partir de los estudios que harán los profesionales de la UNL, “se podría saber si es posible realizar construcciones flotantes, como ser un centro comercial o algo similar, para de esa forma ir sumando atractivos a nuestra oferta turística”, destacó el intendente.

Bajante

Con respecto a la bajante del río que se registró durante varias horas el último domingo frente a las costas de Ituzaingó y Apipé, el jefe comunal estimó que por algún tipo de hecho ajeno a Yacyretá, se activó el sistema de seguridad. Esto, indicó, implica el cierre de las turbinas. Al producirse esto, se redujo el caudal de agua que circula hacia las dos comunas ribereñas. “Pero una vez que las volvieron a abrir, se normalizó el caudal”, acotó. Precisamente, tal como informó este diario, el mismo domingo al mediodía el nivel del río volvió a ser normal.