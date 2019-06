Chile superó sin problemas a Japón

La selección de Chile inició con fiereza la defensa de su título de campeón de la Copa América al golear 4-0 a Japón en el debut de ambos en el torneo continental que se disputa en Brasil.

Aunque confusos en el inicio, los bicampeones americanos no tuvieron compasión de sus rivales y se llevaron los tres puntos, que los igualan en la punta del Grupo C con Uruguay, con un doblete de Eduardo Vargas (54 y 83 minutos) y tantos de Erick Pulgar (41) y Alexis Sánchez (82), su goleador histórico.

El delantero del Tigres de México llegó a las doce anotaciones en la competición americana, desplazando al peruano Paolo Guerrero como el goleador activo del torneo.

Los japoneses, aunque disciplinados y voluntariosos, no pudieron sostener la arremetida de La Roja y siguieron sin ganar en su segunda participación en la Copa América, tras Paraguay-1999.

El centrocampista ofensivo Takefusa Kubo tuvo un par de jugadas que explican su mote del “Messi japonés” y su reciente fichaje con el Real Madrid.

En su segunda salida, Chile enfrentará el 21 de junio a Ecuador en Salvador, mientras que Japón chocará con Uruguay el día antes en Porto Alegre.

El partido disputado anoche en San Pablo marcó el cierre de la primera fecha de la competencia.