Diabetes: el 50% de las personas no están diagnosticadas y acuden por complicaciones

En San Francisco, Estados Unidos, se realizó el 79º Congreso de la Asociación Americana de Diabetes, encuentro del que participó la doctora Silvia Gorban de Lapertosa, profesora titular de Nutrición y Educación para la Salud de la Facultad de Medicina de la Unne y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes. En diálogo con El Litoral se refirió a las novedades sobre el tratamiento de la enfermedad y señaló los temas que se abordaron en dicha jornada, como la alimentación y la actividad física, y el trabajo en equipo para tratar al paciente.

En este marco, recordó que Corrientes es uno de los centros a nivel internacional que participa en investigaciones multicéntricas que fueron mencionadas en el congreso. En este encuentro hubo una participación de más de 15 mil personas de todo el mundo que discutieron los avances en diagnóstico, prevención y tratamiento de la diabetes.

Esta enfermedad “se considera en este momento una epidemia mundial, siendo que hay en el mundo más de 460 millones de personas afectadas” y “un 50% de la población no está diagnosticada e ingresa a los servicios de emergencia o unidades coronarias por complicaciones -como un infarto de miocardio, lesiones en los pies, accidente cerebrovascular-, donde se le realiza el diagnóstico”.

Otro de los datos que alarma a los profesionales especializados en el tema es que “1 de cada 6 nacimientos está afectado por la elevación del azúcar en sangre de la madre”. “Ese impacto en el útero materno repercute en el futuro de ese niño, que tendrá obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular, por lo que se insistió en que toda mujer embarazada debe realizarse una determinación de glucemia en la primera consulta prenatal y entre las semanas 24 y 28 de gestación se deberá realizar una prueba oral de tolerancia a la glucosa”, detalló.

También relató que se hizo hincapié en la medicina de precisión, que “es un traje a medida en el tratamiento de la diabetes, ya que el estudio del perfil genético permite determinar que hay muchas caras de la diabetes y que cada una de ellas tendrá un tratamiento adecuado”. “Tal vez los mayores avances se darán en la denominada farmacogenómica que, al igual que en el tratamiento del cáncer, permitirá indicar el mejor tratamiento para una persona determinada”, agregó.

Respecto a las investigaciones a nivel mundial que se expusieron en el congreso, indicó que se presentaron los resultados de nuevas drogas “en mejoría del control metabólico, la prevención de eventos vasculares, la disminución de la muerte por causa cardiovascular, la internación por insuficiencia cardiaca”, además de otras que mostraron beneficios en los pacientes con enfermedad renal.

En este sentido, Gorban de Lapertosa remarcó que “en nuestro país muchas de esas drogas que fueron presentadas están disponibles y otras están en etapa de investigación, siendo Corrientes uno de los centros a nivel internacional que participa en estas investigaciones multicéntricas a través del Centro de Investigación en Farmacología Clínica de la Facultad de Medicina de la Unne”.

“Uno de los trabajos que llamó la atención fue la reivindicación de una droga de largo uso, que por integrar una familia de medicamentos que producían hipoglucemias (baja de azúcar), se había recomendado no usarla por el riesgo en personas mayores de caídas, fracturas y arritmias. Dicho medicamento, la glimepirida, demostró en un estudio comparativo con otra droga nueva no tener esos efectos temibles que se le atribuían, y en manos de especialistas puede ser usada tranquilamente”, expresó la doctora a este diario.

En cuanto a la alimentación y la actividad física, indicó que tuvieron un espacio muy importante promoviendo una alimentación variada, saludable, con buen aporte de fibras, y la premisa de 5 porciones de frutas y verduras por día. También la práctica de actividad física como caminar, la natación o andar en bicicleta.

Así mismo, mencionó que estos dos consejos deberían ser tomados muy en cuenta por la población argentina, ya que la última Encuesta de Factores de Riesgo mostró cifras alarmantes de diabetes: 1 de cada 11 personas tiene diabetes, 6 de cada 10, sobrepeso y obesidad, y no llegamos a consumir 2 porciones de fruta y verdura por día.

“Un espacio especial merece la tecnología, ya que fueron presentados numerosos dispositivos para el control de la glucemia por medio de monitores continuos de glucemia que disminuyen los pinchazos, así como infusores de insulina con monitores incorporados que inyectan permanentemente esta sustancia y vienen acompañados de alarmas para avisar si hay hipoglucemia”, sostuvo.

En este sentido, añadió que “la tecnología es un avance sin duda para las personas con diabetes tipo 1, que deben inyectarse de 4 a 6 veces por día la insulina y controlarse la glucemia de 6 a 8 veces diarias”. “Un equipo de investigadores argentinos presentó el páncreas artificial, que es un mecanismo en investigación que traerá muy buenas noticias para las personas con diabetes 1, así como estudios que previenen la aparición de la diabetes en esta población”, concluyó.