Bortolín: “Tenemos que mejorar la imagen”

Antes de partir con la delegación rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Ferro, el pivot de Comunicaciones, Matías Bortolín, se refirió a los juegos disputados en Mercedes y sus sensaciones para los que vienen en Caballito.

“Los dos partidos que jugamos en Mercedes fueron completamente diferentes. Creo que (a pesar de lo abultado de ambos resultados) no hay mucha diferencia entre los dos equipos y pienso que los partidos siguientes van a ser mucho más cerrados y complicados para ambos”, opinó el cordobés.

El interno, que promedió en los dos primeros juegos 12 puntos y 4 rebotes en 26 minutos en cancha remarcó “la última noche fue realmente para el olvido; ellos tiraron muchos tiros que en el primer partido nosotros no les permitimos, y ese es un punto a corregir de entrada nomás en el tercer partido”.

Respecto a su producción personal, señaló “hice los goles que normalmente vengo haciendo, aunque el jueves a los chicos les costó encontrarme un poco más. Es algo que trabajamos con el técnico el mismo viernes, donde empezamos a prepararnos para que el rival no nos complique, y nos dio unos tips para que ellos puedan estar un poco más cómodos y puedan encontrarme a mí también, pese a la defensa que pueda hacer Ferro”.

Comunicaciones tiene la obligación de “robar” aunque sea un juego para definir de local la serie, y el jugador y sus compañeros lo saben. “Yo creo que van a ser partidos muy cerrados. Tenemos que estar concentrados, físicamente y mentalmente al ciento por ciento, porque tenemos que ganar uno para volver a Mercedes y definirlo allí”, manifestó.

El pivot -uno de los puntos altos del equipo del interior de Corrientes durante la temporada- es consciente que el equipo debe volver a las fuentes para contar con chances. “Debemos dejar todo en estos partidos que vienen para continuar avanzando en el certamen. Tenemos que mejorar la imagen”, manifestó por último Bortolín.