Por primera vez habrá 41 boletas en los cuartos oscuros y la del peronismo no estará

Desde el retorno a la democracia, por primera vez, habrá hoy 41 boletas en el cuarto oscuro y sorprendentemente, la del Partido Justicialista estará ausente.

De las 41 boletas, 26 corresponden a los distintos aliados de Encuentro por Corrientes.

Mientras que 6 papeletas serán de los socios de “Unidad Correntina”. Solo 3 de “Alternativa Federal” y 2 de “Juntos Podemos”, “Avancemos” y el “Frente para la Victoria”.

La Junta Electoral provincial determinó que ninguna de las alianzas que se autodenominan “peronistas” podrá hacer uso de los símbolos del Partido Justicialista en las boletas. Es decir que el Frente para la Victoria, Juntos Podemos y Unidad Correntina deberán utilizar solo los signos partidarios de las fuerzas que componen sus frentes.

Ninguno de los candidatos pudo hacer uso la imagen de Juan Domingo Perón, Evita o el escudo del PJ, ya que el partido no participa de las elecciones, así lo entendió la Junta Electoral que integran los jueces Gustavo Sánchez Mariño, María Eugenia Sierra y María Eugenia Herrero.

En las boletas tampoco se pudieron utilizar las imágenes de Cristina Fernández de Kirchner, debido a que es un personaje vigente. Desde 1983, con el regreso de la democracia, hasta la actualidad pasaron 36 años en los que la boleta del Partido Justicialista y sus símbolos siempre estuvieron en el cuatro oscuro correntino.

En ese período se votó en 17 oportunidades, cada dos años, y la boleta y los símbolos del PJ siempre estuvieron en una mesa de votación.

El Partido Justicialista estuvo proscripto en todo el país durante 18 años desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955.

Hasta 1973 estuvo prohibido siquiera mencionar al peronismo.

Hoy en Corrientes no está prohibido nombrar al PJ, la marcha suena en cada acto de campaña, pero por decisión de un puñado de dirigentes, el sello partidario estará ausente este domingo-

En el cuarto oscuro habrá 41 boletas, pero ninguna podrá tener la imagen de Perón, Evita o el escudo del PJ, todo un logro de una dirigencia justicialista que añora la gloria de cuando Jorge Romero logró ser elegido gobernador de Corrientes, el último peronista en ocupar el sillón de Ferré.