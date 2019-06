Se jugaron dos partidos del certamen Femenino

El calendario de la Liga Correntina de Fútbol sigue acumulando jornadas sin actividad deportiva, signadas por las suspensiones, postergaciones y reprogramaciones.

En la noche del viernes se disputó de forma parcial la actividad programada para la ocasión por el Torneo de Primera División Femenino.

Se jugaron dos partidos correspondientes a la segunda fecha del certamen, en cancha de Lipton. A primer turno Curupay B le ganó por 2 a 0 a Deportivo Empedrado, en juego correspondiente a la Zona B; en tanto que por la Zona C se impuso Quilmes por 1 a 0 sobre las chicas de Popular B. El duelo que cerraba la jornada, entre Lipton B y Dr. Montaña (Zona C), se suspendió.

La segunda fecha tenía prevista su continuidad para la jornada de ayer, pero la misma se suspendió como consecuencia de las lluvias de la mañana y del mal estado del campo de juego, según informaron desde la Liga.

Por el momento se disputaron parte de la primera y segunda fecha del certamen de las chicas.

Los hombres sin actividad

Luego de los triunfos de Talleres 3 a 1 sobre Sacachispas, y de Robinson 3 a 2 frente a Sportivo Corrientes, del viernes por la tarde, correspondientes al certamen de la Primera B, la Liga decidió levantar la programación completa de la jornada sabatina, argumentando que los campos de juego no estaban aptos para el normal cumplimiento de los partidos previstos.

En consecuencia no pudo completarse la séptima fecha del ascenso, ni tampoco se puso en marcha la octava fecha del Oficial de Primera División A. Una determinación por demás controversial dado que las lluvias de la jornada de ayer no resultaron abundantes.