Jaguares recibe a Chiefs en el cruce de cuartos de final

La franquicia argentina Jaguares será local por primera vez en la historia en un cotejo de playoffs del Súper Rugby cuando hoy reciba a Chiefs de Nueva Zelanda, encuentro por los cuartos de final del certamen.

El partido se desarrollará en el estadio de Vélez Sarsfield, desde las 19.05, con el arbitraje del neozelandés Glen Jackson, ex medio apertura de Chiefs, y televisación por parte de Espn 2.

Si empatan en los 80 minutos, se jugarán 20 suplementarios (dos tiempos de 10), de seguir iguales habrá 10 minutos de “muerte súbita”, en los que el primero que marque (penal, drop o try) ganará. Si no hay ventajas se define con penales, cinco por equipo pateados desde la línea de 22 metros en línea recta a los palos.

El ganador de este partido jugará en semifinales ante el vencedor de Brumbies (Australia)-Sharks (Sudáfrica).

Si triunfa Jaguares será local y se vence Chiefs volverá a ser visitante, por tener una campaña con menos puntos.

Una notable campaña del equipo de Gonzalo Quesada, que con 11 triunfos y cinco reveses fue segundo en la tabla general, detrás de Crusaders (Nueva Zelanda), y ganó la Conferencia Sudafricana.

Los jugadores captaron rápidamente los fundamentos de Quesada, quien reemplazó a Mario Ledesma, hoy entrenador de Los Pumas, el equipo creció en su juego, afianzó una gran defensa, contó gran calidad en los backs y pudo realizar una marcada rotación sin que se viera resentido el nivel. Además, mejoró mucho en el maul, defensivo y ofensivo y se mantuvo firme en el scrum.

Jaguares y Chiefs jugaron tres veces y todos fueron triunfos visitantes. Jaguares ganó en Rotorua 23-19 en 2018, y los oceánicos en Velez dos veces por 30-26 en 2016 y 30-27 este año.