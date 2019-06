Para poder continuar con su tratamiento oncológico, joven curuzucuateño necesita unos $1.800 por día

Martín Basconcel tiene 15 años y le diagnosticaron una rara enfermedad llamada sarcoma de Ewing. Un tipo de cáncer que obliga al adolescente curuzucuateño a recibir un tratamiento de quimioterapia y a permanecer en una habitación aislada de los demás pacientes. Precisamente ese último requerimiento, según expresó su mamá Carolina Vergara a diario Crónica, implica un costo de $1.800 por día.

En este contexto, la madre del adolescente aseveró que no cuentan con esos recursos, por lo que apelan a la solidaridad de la gente. Por ello, aseguró a un medio nacional que se pusieron en marcha cruzadas solidarias en las redes sociales, fomentando la necesidad de todo tipo de colaboración monetaria y difundiendo diferentes iniciativas con el fin de recaudar fondos.

En la nota realizada por Matías Resano, la madre del adolescente explicó que “el tumor está alojado en el abdomen. Es un cáncer muy raro que los doctores no saben por qué se alojó en ese lugar. Esta enfermedad habitualmente afecta a los huesos, pero en su caso no fue así. Existen muchas complicaciones porque no puede ingerir comidas, y como el tumor está creciendo, presiona al estómago y no puede incorporar alimentos, ya que los vomita”.

En tanto, agregó que a la mencionada dolencia se fueron sumando una serie de complicaciones. Por ello, “los especialistas determinaron que Martín deberá someterse a un tratamiento en base a sesiones de quimioterapia. Esto se realizará cada dos semanas y por un período entre ocho y doce meses”, indicaron en el medio nacional. Al mismo tiempo agregaron que “el menor continuará en el centro de salud, en una habitación acondicionada para él solo, dado que los médicos recomendaron un reposo en soledad y tranquilo, no expuesto a otros pacientes”.

Un requerimiento que, de acuerdo a lo consignado en la nota, demanda, en concepto de internación, unos $1.800 diarios”.