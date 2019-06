Pedidos para que se baje Lavagna

El ex presidente Eduardo Duhalde insistió en que hubo “ofrecimientos a Roberto Lavagna para que no se presente” como candidato en las próximas elecciones.

“Existieron ofrecimientos. A él (Lavagna) personalmente no, pero lo comento porque ha pasado. Es más, le ofrecieron a Barrionuevo para que maneje el tema gremial. Fue para que no se presente. Yo sé qué pasó, me consta porque me lo comentaron", sentenció Duhalde.

El también ex gobernador bonaerense no especificó qué fue lo que, según él, le ofrecieron al economista, pero deslizó que fueron allegados al gobierno nacional los que acercaron la propuesta y dejó claro que no la hicieron directamente a Lavagna.

“Claro, ellos tienen estudiado que de cada tres votos (de Consenso Federal) dos se los sacan al gobierno. El gobierno no quiere por nada que se presente Roberto", enfatizó.

Antes, Lavagna lo había negado: “En ningún momento recibí una oferta de ese tipo”, dijo el ex ministro de Economía.