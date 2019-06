Se inauguró un “consultorio médico solidario” en la parroquia Virgen de Itatí

“¿Me regalás una hora?” es el nombre de una nueva asociación solidaria que arribó a la provincia, más concretamente a la parroquia Nuestra Señora de Itatí, donde, a partir de esta semana, todos los martes y jueves un grupo de profesionales brindará atención sanitaria gratuita a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El primer consultorio solidario se llevó a cabo el martes, de la mano de la pediatra Diana Lancelle, quien coordina la iniciativa en la provincia. Para su sorpresa, durante la jornada inaugural, la médica no sólo atendió a cuatro pacientes sino que además recibió la ayuda y el llamado de otros profesionales que decidieron sumarse.

Como resultado de esos lazos solidarios, todos los martes en la parroquia Virgen de Itatí la asociación local brindará atención pediátrica (de 18 a 20) con la compañía de asistentes sociales y enfermeros. En tanto que los jueves, la médica Norma Román realizará atenciones clínicas y neumológicas, en horario a confirmar.

“La misión es atender a todos aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Sabemos que muchos no tienen los recursos para asistir a centros privados y en muchos casos los hospitales se encuentran colapsados, así que queremos dar nuestra gota de solidaridad. Se sumaron al proyecto un enfermero que se llama Felipe, junto con los asistentes sociales Margarita y Silvia, y la médica neumonóloga Norma Román”, contó a El Litoral la impulsora del proyecto en Corrientes, Diana Lancelle.

Además, comentó que “todo comenzó cuando vi una entrevista que dio tiempo atrás el doctor Mariano Masciocchi, fundador de la asociación ‘¿Me regalás una hora?’. Vi su labor y me quedó dando vueltas la idea, porque siempre quise ayudar pero no sabía cómo hacerlo, hasta que hace un mes atrás me pude comunicar con el referente de la zona y desde el primer momento me dieron la bienvenida”.

Durante la búsqueda del lugar, el padre Pini de la parroquia Nuestra Señora de Itatí, abrió las puertas de la iglesia y cedió una habitación grande para el equipo. “Al padre Pini le gustó la idea, de hecho, él está llevando a cabo una tarea solidaria muy importante, con el refugio-comedor que le brinda alojamiento a familiares de pacientes internados en el Hospital Vidal”, indicó Lancelle.

Para cerrar, informó que todos los que deseen sumarse para brindar aunque sea un mínimo aporte, sea con su labor o bien con insumos, pueden hacerlo conectándose a la asociación. Para más información se puede consultar a info@meregalasunahora.org.