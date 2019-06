Uruguay y Japón igualaron en un cotejo entretenido

El seleccionado de fútbol de Uruguay, candidato al título, quedó a un paso de la clasificación a los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, al empatar anoche 2 a 2 con Japón en un verdadero partidazo de la segunda fecha del Grupo C desarrollado en el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre.

Koji Miyoshi anotó los goles de Japón, que sumó su primera unidad, y Luis Suárez, de tiro penal sancionado a instancias del VAR, y José María Giménez lo hicieron para los uruguayos, que llegaron a los cuatro puntos y quedaron a la cabeza de la zona.

El primer tiempo fue abierto y entretenido, porque Japón buscó recomponer su imagen del debut (0-4 ante Chile) y propuso un juego de ida y vuelta que Uruguay, cómodo en la idea del contraataque, aceptó rápidamente.

Así se fueron sucediendo las aproximaciones de peligro en uno y otro arco, entre ellas, un remate desde lejos de Luis Suárez que se fue apenas por arriba del travesaño, un anticipo en el área que Okasaki definió con un derechazo desviado y un cabezazo del propio Suárez que agarró bien parado a Kawashima.

Hasta que, a los 25 minutos, Japón sacó ventaja: Miyoshi recibió un pelotazo solo por la franja derecha de su ataque, se escapó de la marca de Laxalt (ya había sufrido una lesión que obligó luego a su reemplazo) y, al entrar al área, sacó un remate potente y alto ante el que Muslera no pudo reaccionar.

Uruguay respondió rápido, aunque con ayuda del VAR: el árbitro Andrés Rojas constató por la TV una plancha de Ueda a Cavani dentro del área, sancionó el tiro penal y Suárez, infalible, estableció el merecido 1 a 1 en el marcador.

El complemento mantuvo el tono y el seleccionado de Oscar Tabárez contó con dos ocasiones inmejorables para ponerse en ventaja. En ambas falló increíblemente Edinson Cavani (un remate alto, un mano a mano desperdiciado). Y Japón, que se hizo fuerte en la velocidad de sus transiciones, volvió a facturar a los 14 minutos, otra vez por intermedio de Miyoshi, luego de un despeje corto de Muslera.

Uruguay volvió a reaccionar con madurez, valentía y paciencia. Y en seis minutos alcanzó el nuevo empate con un cabezazo de Giménez, tras un córner de Lodeiro.

Desde allí y hasta el final, a pesar de que la intensidad fue decayendo, los dos equipos siguieron construyendo ocasiones de gol. Pero el resultado no se alteró. Uruguay quedó a un paso de los cuartos de final y Japón, que se recuperó con creces del mal inicio, alimentó sus ilusiones de avanzar en el certamen.

En la tercera y última jornada del grupo, el lunes próximo a partir de las 20, Uruguay se medirá con Chile en el legendario Maracaná de Río de Janeiro y Japón hará lo propio con Ecuador en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.