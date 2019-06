Chile venció a Ecuador y se clasificó

Chile, bicampeón vigente, se aseguró la clasificación a los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, al vencer anoche a Ecuador por 2 a 1 en el encuentro que cerró la segunda fecha del Grupo C.

Los goles de los chilenos fueron obra de un ex Boca Juniors, José Fuenzalida (7m PT), y un ex River Plate, Alexis Sánchez (6m ST). Enner Valencia, de tiro penal a los 25 m de la etapa inicial, había logrado el empate transitorio.

Con este resultado, el equipo trasandino, que había debutado con una goleada 4-0 sobre Japón, quedó al tope del grupo con 6 unidades. Lo siguen Uruguay (4), los japoneses (1) y Ecuador, sin puntos.