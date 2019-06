Definiciones en todos los frentes en el cierre de listas

Tras un viernes de frenéticas negociaciones y saltos de última hora, cierran hoy las listas de candidatos para las primarias de agosto y las elecciones de octubre, con postulaciones presidenciales confirmadas en las principales alianzas.

Mientras el presidente Mauricio Macri recibió ayer en la quinta de Olivos a la modelo y periodista Amalia Granata, quien fue electa diputada provincial de Santa Fe en los comicios realizados en ese distrito el domingo, en la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta -que va por su reelección- repartió igualitariamiente entre sus socios los lugares en las grillas.

La lista de legisladores porteños llevará como primer candidato a Diego García Vila, un legislador que responde al partido Confianza Pública, que conduce la diputada nacional Graciela Ocaña; el segundo lugar es para Carolina Barone, que viene hace años dedicándose a la política de género, y el tercero para el socialista Roy Cortina.

El legislador porteño de la Coalición Cívica ARI Maximiliano Ferraro confirmó que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de Juntos por Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

María Eugenia Vidal, por su parte, designó a María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini, uno de los 51 muertos en la Tragedia de Once y un emblema en el reclamo de Justicia y contra la corrupción kirchnerista, en el segundo lugar en la lista de diputados bonaerenses, detrás del actual ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo.

En el PJ porteño el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que insistía con su candidatura presidencial, se bajó.

Lo hizo después de que Daniel Scioli declinase competir contra Alberto Fernández en una primaria, pero irá como precandidato a diputado nacional con lista propia sin adhesión a ninguna boleta presidencial.

El ex militar Juan José Gómez Centurión, precandidato presidencial del Frente Nos, tendrá como compañera de fórmula a la polémica abogada “provida” Paola Miers.

En el frente Despertar, el precandidato a presidente José Luis Espert, llevará como compañero de fórmula a Luis Rosales, un periodista especializado en internacionales que fue ministro provincial en Mendoza, columnista de C5N, panelista de Eduardo Feinmann y compitió por la gobernación de la provincia cuyana en 2011.

Sin embargo, Espert perdió un aliado, Alberto Assef, titular del partido Unir, abandonó la alianza y se sumó a Juntos por el Cambio, donde será candidato a diputado. A su vez, el senador Fernando “Pino” Solanas encabezará la lista de diputados nacionales del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el diputado nacional y ex intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca será el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la alianza Consenso Federal que lleva a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.