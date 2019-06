Ex funcionaria de Lavalle sostiene que no sustrajo ningún celular y que será sobreseída de esa denuncia

A través de distintos medios de comunicación se difundió que una ex funcionaria de la Municipalidad de Lavalle había sido imputada por la presunta sustracción de un celular institucional. Consultada sobre la denuncia, aseguró que ya existen varias pruebas que determinan que no cometió ningún delito y que, por lo tanto, ahora sólo aguarda ser sobreseída.

“Este caso data del año pasado, cuando la actual intendencia realizó una presentación diciendo que faltaba un equipo. Por eso, meses atrás realizaron un allanamiento en mi casa y una requisa personal inclusive”, contó Andrea Ganduya, quien hasta diciembre del 2017 se desempeñaba como secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Lavalle.

Seguidamente, precisó que “los resultados de ambos procedimientos fueron negativos, no encontraron el equipo que estaba en la denuncia porque el que tengo lo compré yo y la línea que figuraba en esa presentación está a mi nombre, no pertenece a la Municipalidad”.

Precisamente, para corroborar ese último dato, desde el Juzgado de Instrucción Nº 1 solicitaron información a la empresa de telefonía. Desde allí, según indicó Ganduya, manifestaron que la línea denunciada no corresponde a la Comuna sino que es propiedad personal de la ex funcionaria.

“Hasta ahora no había realizado declaraciones sobre el caso no porque tuviera algo que ocultar sino porque considero que está demostrado que no sustraje nada. Ahora sólo estoy aguardando mi sobreseimiento”, concluyó Ganduya en diálogo con este diario.