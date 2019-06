Libertad goleó y se mantiene firme al frente de la zona B

En el cierre de la tercera fecha del Torneo de Primera División Femenino de la Liga Correntina de Fútbol, el pasado jueves por la noche, Libertad logró un contundente triunfo frente a Robinson 5 a 0 para afirmarse al tope de las posiciones en la Zona B. Las chicas del Decano confirmaron su buen momento, dado que ganaron los tres partidos disputados con 9 goles a su favor y con la valla invicta.

Por el mismo grupo, Empedrado y Yaguareté igualaron sin abrir el marcador, por lo tanto todavía no pudieron conseguir un triunfo en la presente temporada.

El restante cotejo correspondió a la Zona C. Sacachispas consiguió sus primeros tres puntos al superar a Quilmes por la mínima diferencia (1-0).

Para hoy

El torneo continuará esta noche con la disputa de tres partidos que estaban pendientes de la fecha inaugural. Villa Raquel, que lidera el grupo C con 6 unidades, se medirá con Popular B que reúne 1, en tanto que por el mismo grupo Lipton B (1) enfrentará a Quilmes (3). Mientras que por la zona A, Ferroviario (3) tendrá como rival a Sportivo (6) que buscará el triunfo para dar alcance a Curupay A en lo más alto de las posiciones. El programa de encuentros para hoy, en cancha de Libertad, contempla los siguientes:

19.00 Lipton B vs. Quilmes (Zona C), 20.00 Ferroviario vs. Sportivo Corrientes (Zona A) y 21.00 Popular B vs. Villa Raquel (Zona C).