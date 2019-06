Talleres quiere tomar más ventaja en la punta

Talleres buscará aprovechar que sus inmediatos perseguidores empataron para sacar más ventaja al frente de las posiciones del torneo oficial de primera división B de la Liga Correntina de Fútbol, que esta tarde completará la novena fecha.

El equipo “portuario”, que reúne 20 puntos, enfrentará a segunda hora en cancha de Ferroviario a Juventud Naciente de San Luis del Palmar, que busca acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Ayer, en el adelanto de la fecha, el escolta, Deportivo Empedrado, igualó 1 a 1 con el tercero, Independiente.

Programación

El programa de partidos para hoy es este:

Cancha de Sportivo Corrientes

14.00 Dr. Montaña vs. Sacachispas

16.00 Sportivo Corrientes vs. Yaguareté.

Cancha de Ferroviario

14.00 Villa Raquel vs. Alvear.

16.00 Talleres vs. Juventud Naciente.

Cancha de Alvear

14.00 Soberanía vs. Defensores de Torino.

16.00 Alumni vs. Barrio Quilmes.