Colectivitos registran una baja en la demanda y definen si aplicarán suba

En la antesala de las vacaciones de julio del ciclo lectivo, desde la asociación local de empresas de transporte escolar informaron a El Litoral que la demanda se mantuvo baja y que por los costos del servicio readecuarán las tarifas en agosto, mientras que desde la Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad hicieron hincapié en los controles que se están haciendo en los ingresos de los colegios y señalaron que los infractores recurrentes son, en su mayoría, los motociclistas.

A días del inicio del receso invernal, El Litoral consultó sobre la demanda del servicio escolar a Pedro Abas, referente de la asociación local de empresas de transporte escolar, quien indicó que “se mantuvo, pero en comparación con el año pasado hemos sufrido una merma de casi el 25%, y considerando la altura del año, ya no creo que repunte”.

En cuanto a los precios, Abas dijo que “nuestro piso es de $2.200, pero por los costos tendremos que adecuar la tarifa tras las vacaciones, pero todavía no hemos determinado algún monto”.

En tanto, en referencia al programa “Entornos escolares seguros”, anunciado a comienzo de año por la Comuna, el subsecretario de Tránsito de la Comuna, Juan Acinas, comentó que “estamos trabajando para su implementación, sólo falta acordar algunas cuestiones con los padres y los colegios”.

En cuanto al caos vehicular que se genera en los ingresos a las instituciones educativas, dijo que “los inspectores están presentes en los colegios con mayor matrícula y sancionan a aquellos infractores frecuentes, que en particular son los motociclistas que llegan con varios niños a los establecimientos y sin casco, pudiendo utilizar el servicio público, ya que los alumnos tienen el pasaje gratuito”, concluyó Acinas.