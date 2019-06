Conferencia del pastor Marcelo Javier Díaz

Se realizará hoy, a las 20.30, en el Club de Regatas Corrientes, la conferencia “Política Argentina y Cristianismo, Oportunidades de Acción en la Coyuntura Actual”, a cargo del pastor Marcelo Javier Díaz, doctor en Teología, mención Educación, por la Universidad Interamericana de Teología, Nueva York; quien además, es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales, por la Universidad Argentina de la Empresa. Ordenado por la Confederación Bautista Argentina, es vicepresidente de School of Polítical Leadership at Jacksonville Institute of Science and Technology, Florida.