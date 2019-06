Becarios internacionales de la Unne compartirán sus experiencias

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) será sede mañana de una nueva edición del Encuentro de Becarios Internacionales, un evento en el que estudiantes argentinos y extranjeros comparten sus vivencias como alumnos y alumnas de intercambio en el exterior, a través de ponencias y presentaciones. El objetivo de la actividad es que los jóvenes que partieron el semestre anterior a través de programas impulsados por la universidad, compartan sus experiencias a quienes lo harán en la segunda mitad de este año; y, a su vez, becarios de otros países hagan lo propio sobre sus vivencias estudiando en la Unne.

En este contexto, el secretario general de Relaciones Interinstitucionales, Gustavo Tripaldi, dialogó con Radio Unne para comentar los detalles del encuentro de mañana. “Estamos con mucha vocación de poder incrementar y potenciar este proceso de cooperación internacional sobre todo en los jóvenes, que son el elemento más dinamizador de este proceso”, señaló el directivo.

Tripaldi contó que “hoy en día la universidad cuenta anualmente con un volumen de 200 intercambios internacionales entre las 11 unidades académicas que participan”, detallando que “hay actividades que no están centralizadas por la universidad pero son apoyadas y difundidas”. Una de ellas es el programa “Friends of Fulbright”, cuya convocatoria se encuentra abierta actualmente y que si bien no se trata de una iniciativa propia, la Unne ha logrado insertarse aportando estudiantes que han partido a Estados Unidos.

Tripaldi también fue consultado sobre su visión acerca de los beneficios de las movilidades. “La riqueza pasa por capitalizar lo que significa para un estudiante poder estar atento a la era que le toca vivir, una era en que el pensamiento ha llegado a niveles de globalización que para la formación de un universitario es fundamental”, expresó, y agregó que “no se puede concebir la educación superior encerrada entre cuatro muros, sin saber qué pasa afuera; esta es la contribución que la universidad hace en la formación”.