Diálogo de referentes del Espacio de la Memoria RI-9 con el juez Vallejos

Los representantes de la asociación civil del Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9 (RI-9) de Corrientes se reunieron ayer con el juez federal Juan Carlos Vallejos, y le transmitieron su preocupación, considerando el decreto del Estado nacional que pone en venta este espacio que funcionó como centro clandestino durante la última dictadura.

“Escuchó con respeto la preocupación de las víctimas, familiares e integrantes del Espacio de Memoria, expresando que nos quedáramos tranquilos que nuestros derechos no iban a ser vulnerados”, comentaron desde la asociación.

También señalaron que el juez Vallejos les explicó que debía resolver algunas pretensiones en el expediente en breve, sobre el que no podía adelantar una opinión, pero que desde ya esa decisión no iba a vulnerar el derecho de las víctimas.

Es necesario recordar que el lugar se encuentra protegido por una medida cautelar de la Justicia Federal, debido a que es fuente de prueba para el juicio Séptima Brigada, que fue elevado el 12 de junio pasado al tribunal.

También cuenta con la protección de la Ley 26.691 declara Sitios de Memoria a “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”.