El movimiento pro vida analiza la incorporación de las iglesias evangélicas en la política

El pastor Marcelo Javier Díaz, del espacio Nos y el bloque pro vida, que apoya la precandidatura de la fórmula presidencial de Juan José Gómez Centurión y de Cynthia Hotton, brindó una conferencia en el Club de Regatas Corrientes sobre “Política argentina y cristianismo: oportunidades de acción en la coyuntura actual”. Previo a ello mantuvo una charla con El Litoral.

El doctor en Teología y licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales explicó que surgió un nuevo fenómeno político de la mano de las iglesias evangélicas en América Latina y en Argentina, principalmente motorizados por los debates en torno al proyecto de legalización del aborto y de la Educación Sexual Integral (ESI).

“Las iglesias evangélicas tienen preponderancia en la política en los últimos cinco años en América Latina y en Argentina”, indicó el pastor y representante de la Confederación Bautista Argentina.

“El mundo evangélico legalmente no es reconocido, por lo cual nos ha costado más la participación pública”, señaló, aunque sostuvo que mantienen una “gran obra social”.

“No hay iglesias que no tengan un comedor, un ropero, centros de recuperación de adictos, es un trabajo social inmenso”, explicitó. Indicó, además, que este “sustenta la autoridad para vincularse con las bases”, ya que “la pastoral en general tiene un acercamiento cercano a los feligreses”.

Díaz explicó que los “detonantes de este fenómeno del evangelismo en la política” fueron los proyecto de legalización del aborto, el cual volvió a presentarse en el Congreso de la Nación y de la reforma de la Educación Sexual Integral (ESI). “Surge de la llamada ideología de género o del tratamiento de la ESI. No estamos en desacuerdo con la enseñanza de la sexualidad en las escuelas públicas, que se complemente con la educación de los padres y las iglesias, sí de que se fuerce a pensar distinto”, manifestó.