El testimonio de los que pasaron por el Tatá Yehasá

Durante la festividad de San Juan Bautista una decena de fieles caminaron por las brasas encendidas, en el marco del festival “Tatá Yehasá” que tuvo lugar el domingo.

Al respecto, Martín Sánchez, uno de los jóvenes que se animó a cruzar, comentó a El Litoral: “Fue una experiencia única, tuve un poco de miedo lo admito pero ni sentí el calor de las brasas y gracias a Dios pude cumplir con la promesa que realicé hace un año para pedir salud para mi familia”.

Destacó, además, que no recordaba la fecha de la fiesta patronal pero “justo durante la tarde cerré los ojos y me vi pasando por las brasas. Fue como una señal y estoy feliz de haber cumplido”, destacó.

En tanto que Juan Alberto Alvarez, que ya había pasado por el Tatá Yehasá en otros años, indicó: “Lo viví con mucha fe. Hubo nervios, pero ya tuve otras experiencias de pasar por las brasas y seguir haciéndolo me da fuerzas para continuar pidiendo por mi familia y amigos”.